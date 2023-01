Mario Delgado dudó si Ricardo Mejía contenderá fuera de Morena en la elección de Coahuila

El subsecretario de Seguridad encabezó marcha en Coahuila (Twitter/@Polemista4T)

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo reconoció que perdió la comunicación con Ricardo Mejía Berdeja tras el anuncio de los resultados de la encuesta en Coahuila, y aunque el subsecretario de Seguridad federal se comprometió a respetarlos, este último tomó otra ruta.

“Él se fue de mi oficina, cuando se presentaron los resultados (de la encuesta), con el compromiso de que no iba a impugnar”. El líder morenista detalló que desde entonces no ha establecido ninguna comunicación con Ricardo Mejía.

Luego de que trascendió el supuesto registró de Mejía Berdeja que lo podría llevar a competir en la próxima elección del 4 de junio de 2023, el dirigente de Morena afirmó que no será bajo los colores de ese partido.

En un par de entrevistas concedidas este 11 de enero, Mario Delgado apuntó que siguen trabajando para concretar la alianza electoral con el Partido del Trabajo y el Partido Verde para cobijar la candidatura del senador Armando Guadiana.

🗳 Procesos electorales de este año en Coahuila y Edomex.



Los detalles los tiene @mario_delgado, Presidente Nacional de @PartidoMorenaMx

Para Delgado, el acuerdo con el Partido del Trabajo ya está asegurado, no obstante, las siguientes horas serán cruciales para convencer a los del Verde, considerando que este viernes concluye el plazo ante las autoridades electorales para registrar las coaliciones.

“Ahí también ya tenemos asegurada la participación del PT. Estamos en un jaloneo con el Partido Verde, pero hoy también estamos en posibilidad anunciar si vamos en alianza”, dijo para Grupo Fórmula.

Tenemos todo para triunfar en Coahuila y en el Estado de México; la gente sigue reconociendo el trabajo del Presidente @lopezobrador_ y de nuestro partido.

No hay mal que dure cien años.



No hay mal que dure cien años. — Mario Delgado (@mario_delgado) January 11, 2023

Delgado Carrillo apuntó que el Partido Verde sigue analizando la posibilidad de competir en solitario en los próximos comicios, y manifestó su confianza en que Ricardo Mejía no compita bajo las siglas del PVEM, pues el todavía subsecretario de Seguridad debe mantenerse dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

Además, descartó que ante las fracturas que se han desatado al interior de Morena por la nominación de Armando Guadiana, el partido decida cambiar de candidato. Justificó que el actual senador ganó la encuesta debido al nivel de conocimiento a su favor en Coahuila, pues hace seis años fue el candidato morenista a la gubernatura.

Adelantaron posible registro de Mejía Berdeja

Ricardo Mejía Bermeja acusó al "moreirato" de meter a los Zetas a Coahuila

Algunas fuentes aseñalaron que Ricardo Mejía Berdeja se habría registrado como precandidato a la gubernatura de Coahuila, pese a que Morena anunció desde diciembre al senador Armando Guadiana como su abanderado.

“El subsecretario de seguridad ciudadana Ricardo Mejía Berdeja se ha registrado ante notario como candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Mario Delgado, presidente de Morena, le había pedido aceptar la candidatura de Armando Guadiana o sería considerado traidor”, señaló el periodista Sergio Sarmiento.

Antes de ello, Ricardo Mejía informó que seguirá en la lucha en el tema de la gubernatura de Coahuila, aunque no especificó si lo hará bajo los colores de Morena o una eventual postulación por el Partido Verde.

“La lucha sigue, no podemos permitir que no pase nada, que haya un juego arreglado, que pareciera que esta impunidad va a ser permanente. Habrá noticias pronto. Lo que hemos puesto en esta lucha es convicciones y que las cosas no pueden seguir como están, no podemos permitir más “Moreitato”, más juegos arreglados”, dijo el subsecretario de Seguridad.

(TikTok/@marlennedemejia)

En redes sociales también se viralizó una publicación de la esposa del subsecretario de Seguridad, Marlenne de Mejía, en la que se lanzó contra el dirigente nacional Mario Delgado, a quien acusó de corrupto y traicionar al movimiento por entregar la candidatura a Guadiana.

