Cómo denunciar a la Guardia Nacional si te impide grabar un accidente del Metro

Gabriel Regino, doctor y abogado penalista, señaló que la decisión de las autoridades de llevar más de seis mil militares a la red del Metro de la Ciudad de México implica un alto riesgo de roces sociales con los usuarios, por lo cual consideró inadecuada la medida.

Guardia Nacional podría impedir a usuarios del Metro grabar incidentes, advirtió Germán Martínez La presencia de miles de militares podría hostigar a los usuarios si estos reciben "manotazos" al intentar grabar un incidente en las instalaciones, según el análisis con Ciro Gómez Leyva

Para el especialista, el gobierno de la CDMX busca crear la percepción de que los problemas del Metro son por supuestos sabotajes y no por un tema de mantenimiento, sin embargo, para sostener esa narrativa se deberá señalar a supuestos responsables, por ello el tema podría terminar en tribunales con inocentes fabricados como culpables.

Luego del anuncio de la llegada de fuerzas federales al Metro, el abogado penalista dijo en entrevista con MVS que la intención de fondo es blindar una candidatura presidencial en la capital mexicana.

"En Tlatelolco no olvidamos": CCU condenó la presencia de la Guardia Nacional en Metro de la CDMX El despliegue de elementos de la GN ha causado numerosas críticas de políticos, periodistas y analistas

Una de las primeras inquietudes entre las personas usuarias de este medio de transporte es si la Guardia Nacional tiene las facultades para impedirles grabar los incidentes dentro de las instalaciones del Metro, pues de esta forma es como se han dado a conocer los constantes problemas de servicio en todas las líneas.

FOTO: TOMADA DE REDES/CUARTOSCURO.COM

Qué pasa si un Guardia Nacional te impide grabar dentro del Metro

El penalista, Gabriel Regino, explicó que en este caso los elementos de la GN cometerían un abuso de autoridad, el cual puede ser denunciado.

La Guardia Nacional llegó al Metro CDMX y se desataron críticas La intervención de la GN ha sido criticada por quienes consideran que el STC más que vigilancia requiere mantenimiento

“Los guardias de esa institución armada no tienen facultades para impedir la grabación ni las fotografías; no hay delito, no hay infracción administrativa, no hay ningún reglamento ni ninguna ley, ni en el orden local ni en el orden federal que diga: ‘se prohíbe a los ciudadanos usar cámaras de video o cámaras fotográficas dentro de las instalaciones del Metro´. No lo existe”, aclaró el especialista.

(MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Por esa razón, recomendó tener tranquilidad pues todos los ciudadanos pueden ejercer los derechos que reconoce la Constitución.

¿La Guardia Nacional me puede detener dentro del Metro?

Aunque las autoridades justifican que los elementos de la GN no usarán armas de fuego, otra de las dudas entre los usuarios es si estos pueden detener a una persona dentro de las estaciones del Metro.

Gabriel Regino explicó que sí pueden llevar a cabo detenciones, pero siempre y cuando haya flagrancia de un hecho delictivo y no por simples sospechas.

“No puede detener por sospechas, o por cómo viste la gente. Y aquí nos vamos a encontrar con un grave riesgo de roce social, porque nuestro Metro es usado por millones de personas con diversidad de ideologías, con diversidad de decisiones en cuanto a su forma de vestir y que pueden ser interpretados por elementos no capacitados como un intento de agresión”, advirtió el doctor en Derecho.

(ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

Por ello, manifestó su deseo para que no se eleven los roces y las violaciones de Derechos Humanos de los usuarios del Metro. Justamente por esa posibilidad, insistió en que fue una “decisión totalmente inadecuada, sumamente riesgosa y que nada va a resolver los problemas reales que son la falta de mantenimiento del Metro de la Ciudad de México”.

Cómo denunciar un abuso de autoridad de la GN

Según explicó el abogado penalista, se debe acudir por la vía telefónica o por la vía web a la propia página de la guardia Nacional, donde tiene su área de quejas, su área de denuncias.

No solamente se puede denunciar en los sitios web de la GN, también se puede hacer en los sitios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se hagan las investigaciones correspondientes, indicó.

Si el usuario llega a sufrir un abuso de autoridad, también puede hacerlo público, pues es fundamental “que sepamos qué es lo que está sucediendo, porque como ciudadanos tenemos ese derecho a la información”.

Gabriel Regino recordó que el actual gobierno, de izquierda, de la Ciudad de México presumió la desaparición del cuerpo de granaderos y años después terminó mandando a más de seis mil militares al Metro.

