Armando Guadiana lanzó dardo a Mejía Berdeja: “Ojalá no le haga el favor al PRI”

La designación del candidato oficial de Coahuila en Morena sigue causando disputas (Twitter/@aguadiana/@RicardoMeb)

Armando Guadiana Tijerina, coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lanzó un dardo al subdirector de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, y señaló que su actitud podría beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2023.

Al ser cuestionado sobre una posible salida del funcionario del partido guinda y un posible registro para ser candidato por el ejecutivo local, el ganador de la encuesta de la Cuarta Transformación llamó a Mejía Berdeja a refleccionar sobre los pasos que está dando en medio de la lucha electoral; además, recordó que se firmaron documentos reconociendo los resultados de las encuestas.

Por otro lado, el senador con licencia puntualizó que, en caso de continuar con la misma línea, el subsecretario de Seguridad estaría apoyando al Revolucionario Institucional a retener la entidad, la que han gobernado por más de nueve décadas.

Ricardo Mejía Berdeja no descarta competir por la gubernatura de Morena (Twitter/@rosaicela_)

“Si él (Ricardo Mejía) hace eso, realmente trabajaría en contra de Morena y a favor del PRI, si le va a hacer un favor al PRI pues es muy bueno para el PRI, pero yo creo que nada lo va a ayudar, esperemos que reaccione. Debemos recordar que no solo aceptamos de palabras los resultados, sino que firmamos un documento en el que dijimos que aceptaríamos los resultados a partir de las encuestas”, expresó ante medios locales este jueves 12 de enero.

Aunado a lo anterior, Guadiana Tijerina recordó que la mañana de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo reconoció como el ganador de la encuesta, por lo que reiteró que no entiende la razón del rechazo al nombramiento que obtuvo el pasado 12 de diciembre por parte del presidente del partido guinda, Mario Delgado Carrillo.

“Aparte, en una mañanera, hasta el presidente reconoció que quien ganara las encuestas iba a encabezar a Morena, de modo que no lo entiendo, espero que recapacite porque lo ha avanzado desde el punto de vista político es por Morena y tiene un gran futuro”

Finalmente, dio a conocer que el próximo sábado 14 de enero iniciará precampaña en Saltillo y el domingo estará en Torreón, por lo que confió en que se den las condiciones para que en junio pueda obtener la victoria en los comicios.

El próximo candidato de Morena en Coahuila se refirió al rechazo a su cargo (Twitter/@aguadiana)

Por su parte, Mejía Berdeja no desmintió sus intenciones de competir por algún otro partido en los comicios de 2023, aunque sentenció que existe una campaña en contra de su persona y su familia, lo que le llevó a pedir a sus seguidores que no crean las noticias falsas que han comenzado a circular sobre él.

Aunado a lo anterior, el morenista indicó que todos los señalamientos en su contra son “gritos desesperados” para que él no participe en los comicios, pues como ya ha mencionado anteriormente, se considera la persona más fuerte para vencer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sentenció que seguirá adelante.

“Han venido circulando una serie de fake news, de mentiras, que están circulando los Moreira, Riquelme y también algunos alcahuetes que se prestan para manejos ruines, guerra sucia, fake news de su servidor o de mi esposa. No hay que hacerle caso, son los gritos desesperados del ‘Moreirato’ corrupto que no quiere que participemos en la vida política de Coahuila, pero no les vamos a dar gusto, sigamos adelante”, expresó.

