Así reaccionó AMLO ante la “desobediencia” de Ricardo Mejía para la gubernatura de de Coahuila

En las últimas horas trascendió que Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estaría buscando contender por la gubernatura de Coahuila 2023; esto luego de ser descartado como el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Esto incluso contradijo a lo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó en su mañanera del 15 de diciembre pasado, cuando aseguró que el funcionario aceptaba “con mucha responsabilidad y madurez” la decisión del partido.

Por ese contexto es que el mandatario fue cuestionado respecto a la supuesta desobediencia del Subsecretario en la conferencia de este 12 de enero, insinuando que cuenta con escasa información de ello: “No he hablado con él, pero me enteré que aspira no sé por cuál partido. Eso tengo de información”, respondió a la prensa.

Ante ello, López Obrador dijo respetar el derecho de Mejía Berdeja por aspirar a la gubernatura del estado - uno de los últimos bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI): “Está en su derecho”, expresó sin aparente consternación.

“Está en su derecho y es libre y no tiene ningún impedimento”.

No obstante, el Jefe del Ejecutivo mexicano recordó que, en caso de confirmar su búsqueda por la gubernatura, el funcionario dejaría de desempeñarse como Subsecretario de Seguridad. En ese tenor, confirmó que su Gobierno prepararía el eventual relevo, a fin de dar continuidad a la sección del Cero Impunidad.

“Desde luego, si va a ser candidato ya no va a trabajar con nosotros (...) vamos a nombrar a otro Subsecretario y va a seguir el mismo plan de informar sobre cómo estamos castigando a quienes cometen delitos (...) Puede ser que ya mañana sepamos y que ya tengamos el relevo en caso que fuese de esa forma”, declaró, aclarando - casi inmediatamente - que él apoyará a quien las encuestas escojan como candidato.

“A título personal y con mucha claridad, yo apoyo - para que no se vaya a malinterpretar las cosas - a quien participa en una encuesta y gana. El que gana, ese merece ser apoyado”.

