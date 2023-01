Exsuegra de Inés Gómez Mont habló sobre su posible paradero en presentación de calendario erótico

Inés Gómez Mont sigue prófuga de la justicia (IG: inesgomezmont)

Ha pasado más de un año desde que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga se han mantenido prófugos de la justicia al ser acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el pasado, la exsuegra de la presentadora, Tita Bravo, dio a conocer dónde podrían estar ocultos; la noche del 11 de enero la historia se repitió.

La madre del exesposo de Gómez Mont acudió la presentación del Candelario erótico 2023 de Himmel Reyes en el cual participó; algunos medios de comunicación aprovecharon su presencia para preguntarle sobre el paradero de su exnuera.

Tita Bravo, feliz de haber sido fotografiada para el mes de agosto, aseguró que no ha visto a sus nietos -trillizos- desde hace mucho tiempo y en consecuencia no sabe nada sobre la posible ubicación de Gómez Mont.

Aunque no dijo cuál podría ser la localización, aseguró que no se encuentra en México. Añadió que ella y su hijo Javier Díaz Bravo, exesposo de la conductora, están “sacados de onda porque pasa el tiempo y no pasa nada”.

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga (Instagram/@inesgomezmont)

Apuntó que posiblemente aún no han sido detenidos por las autoridades porque “hay otro tipo de intereses y no se puede hacer nada”. Asimismo aprovechó para quejarse de la Interpol por no haberlos detenido y entregado a las autoridades para que sean procesados judicialmente.

“Esperando a ver a qué horas porque creo la Interpol anda en Marte o Júpiter”, condenó.

Debido a que anteriormente había señalando que su exnuera estaba escondida en una casa de seguridad con su esposo y alejada de sus hijos en la Ciudad de México y posteriormente a Chiapas, le preguntaron si esta vez no tenía alguna pista o idea de dónde estaría, pero su respuesta fue un rotundo “no, nada”.

Por otro lado aseguró que ha estado siendo vigilada por personas que ella cree son enviadas por Inés Gómez Mont para monitorear sus actividades.

(Foto: Instagram/@inesgomezmont)

“Me persiguen, de hecho han estado, personalmente, espiándome. Claro (que los manda ella, Inés Gómez-Mont) quién más, obvio”, dijo.

Según dijo el abogado de la socialité, Marco Chávez, ella como abuela puede solicitar la guardia y custodia de sus nietos, ya que es un derecho de los menores. Indicó que la pareja está siendo buscada por su relación a la comisión de algunos delitos pero los niños son “punto y aparte”.

Respecto a su participación en el calendario erótico de la actriz trans dijo estar contenta y que estaba dispuesta a “enseñar más” pero se limitó a seguir las indicaciones que le dieron. También recordó que fue esta la que la invitó a participar y que sus hijos aún no saben sobre la fotografía que le tomaron para el mes de agosto.

La señora Tita Bravo, ex suegra de Inés 'N', participó en el ’Calendario 2023’ de Himmel Reyes la cual posó para el mes de agosto. Además, asegura estar triste porque no sabe dónde están sus nietos. 😔



📸: Luis Pérez y Juan Pablo Méndez. pic.twitter.com/yZyKA1hOV7 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) January 12, 2023

En la fotografía ella aparece sentada en un sillón vistiendo una bata adornada con plumas en las mangas y medias de red mientras Himmel está acostada sobre el piso sin ropa.

Inés Gómez Mont y Manuel Álvarez Puga prófugos

En septiembre del 2021 se dio a conocer que Inés Gómez Mont y su esposo por presuntamente haber participado en un malversación de fondos públicos, bajo los delitos de delincuencia organizada y operación de recursos de procedencia ilícita.

Según la Fiscalía General de la República (FGR) habrían participado en el desvío de por lo menos 2 mil 950 millones de pesos.

