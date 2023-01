Marc Crosas se lanzó contra Shakira tras el estreno de “Music Sessions 53″ junto a Bizarrap

Marc Crosas defendió a Piqué de “Music Sessions 53″ entre Shakira y Bizarrap (Foto: Especial)

Las redes sociales de todo el mundo colapsaron tras la reciente colaboración Music Sessions #53 entre la reconocida cantautora colombiana, Shakira y el DJ y productor discográfico argentino, Bizarrap. La canción rápidamente se colocó en boca de todos, específicamente en Latinoamérica y España.

Esto derivado en gran parte a que la colaboración entre ambos artistas traía un contexto detrás relacionado a la separación de la colombiana con el excentral blaugrana, Gerard Piqué. Como era de esperarse, seguidores del FC Barcelona y de la intérprete de Te felicito, Monotonía, Suerte dividieron puntos de vista tras la colaboración que, hasta el momento, ha reunido más de 33 millones de vistas.

Como era de esperarse hubo personajes y fanáticos del campeón del mundo que dieron la cara y se lanzaron contra la colombiana, uno de ellos fue el exjugador del FC Barcelona y analista de TUDN, Marc Crosas quien por medio de un mensaje vía Twitter aseguró “hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex“, ya que " tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso”.

Hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común… pic.twitter.com/SBes5Nsvx4 — Marc Crosas (@marccrosas) January 12, 2023

“Hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común…”, escribió Marc Crosas.

Tal respuesta generó una ola de reacciones en su contra, pues varios internautas señalaron que era injusto quitarle la responsabilidad al exzaguero del FC Barcelona y a su actual pareja, Clara Chía. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue de su colega y periodista de TNT Sports México, Raúl Ortiz.

El Pollo le señaló al exfutbolista de Santos y Cruz Azul en repetidas ocasiones que Shakira no era la culpable de las fallas en la relación, ni mucho menos de una infidelidad: “¿Neta? ¿Le pintan el cuerno y la mala es ella por hablar mal de él?”, comenzó.

Y los que más sufren, sus hijos. En una separación siempre son los más perjudicados pero las luchas de egos los dejan en un segundo plano. — Marc Crosas (@marccrosas) January 12, 2023

Acto seguido ambos comunicadores deportivos se enfrascaron en un debate donde metieron a los pequeños hijos de las dos estrellas mundiales, Milán y Sasha: “Él lo escogió. Él es el papá de sus hijos. Y tampoco seamos hipócritas…”, respondió Crosas.

“Tampoco seamos hipócritas? Ahí si cada quién elige. Geri eligió engañar, ella eligió hablar mal de él. Eligieron mal? 100% pero la culpa recae principalmente en una de las dos partes”, resaltó el Pollo.

“Y los que más sufren, sus hijos. En una separación siempre son los más perjudicados pero las luchas de egos los dejan en un segundo plano”, agregó Marc.

Al hacerse extenso el hilo de comentarios, varios usuarios tildaron de “machista” al comentarista deportivo de TUDN: “Pinche comentario machista, misógino y pendej*. ‘Ella lo escogió' jajajaja porque siempre echarle la culpa a la mujer por las irresponsabilidades del vato? Y ojo me caga Shakira, pero tu comentario todo estúpido me cag* más”, apunto una usuaria.

El español debutó en el primer equipo del Barcelona reemplazando a Andrés Iniesta en un partido por Copa del Rey. Al no tener lugar en la plantilla fue transferido al Olympique de Lyon y posteriormente al Celtic de Escocia y al Volga ruso, antes de recalar en México con equipos como Santos Laguna, UDG y Cruz Azul para después retirarse en 2017.

Letra completa de Music Session #53

Perdón, ya cogí otro avión.

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo no está pa’ novatos.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques, mastique y tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques.

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

