Guardia Nacional podría impedir a usuarios del Metro grabar incidentes, advirtió Germán Martínez

(Foto: Twitter)

Ante la llegada de más de seis mil elementos de la Guardia Nacional para vigilar las estaciones del Metro, el senador independiente Germán Martínez consideró que esta es una clara muestra de que el Sistema de Transporte Colectivo ya no es seguro para la población.

Fiscalía de la CDMX no encontró indicios de sabotaje al Metro en la última década Pese a los numerosos incidentes de incendios y accidentes en la red, los archivos de la Agencia de Ministerio Público del STC del Metro no encontraron evidencias de sabotaje VER NOTA

El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuestionó si la presencia de miles de elementos de las Fuerzas Federales es para evitar que entre los usuarios “no se filme al Metro, cuidando que no se grabe una escena de una ponchadura de llanta”, y apuntó que la red ya cuenta con cámaras de videovigilancia pero “seguramente tampoco tienen mantenimiento”.

Fotografía: CUARTOSCURO.COM

En entrevista con Ciro Gómez Leyva durante su programa “por las mañanas”, Martínez cuestionó si gobernadores de entidades Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Chihuahua tendrán una buena opinión acerca de la concentración de Fuerzas Federales para cuidar al tren capitalino debido a las condiciones de seguridad en el resto del país.

Guardia Nacional llegará a las estaciones del Metro tras accidentes La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los elementos de la Guardia Nacional serán desplegados en las estaciones a partir de las 14:00 horas de este jueves 12 de enero VER NOTA

En el espacio de noticias también se alertó del posible hostigamiento que podrían ejercer las Fuerzas Federales sobre el público usuario, y si este aguantará si un día se presenta un “manotazo” contra aquella persona que documente en video los incidentes al interior de las estaciones o de los propios trenes. Por ello consideraron como una medida de alto riesgo la presencia de militares.

AMLO declaró que los recientes incidentes en el Metro son para atacar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ante esto, Germán Martínez opina: “el argumento de la 4T es que otro es el responsable”. #PorLaMañana con @CiroGomezL pic.twitter.com/JPyxWie6PT — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 12, 2023

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los recientes incidentes en el Metro son para atacar a la jefa de Gobierno, pero para Germán Martínez “el argumento de la 4T es que otro es el responsable”.

“Ya nos militarizaron el Metro”: tundieron a Sheinbaum por nueva tarea de la GN tras ‘hechos fuera de lo normal’ La mandataria capitalina indicó que tras los hechos “fuera de lo normal” que se han registrado en el Metro, solicitó al presidente López Obrador desplegar elementos en las estaciones del STC VER NOTA

“Pues es preparar el argumento legendario de la 4T, el del complot; el de otros son los responsables y no la Jefa de Gobierno. No son capaces ni de gobernar el tren de la Ciudad de México, la señora Claudia Sheinbaum, menos va a ser capaz de gobernar este país, es así clarito”, expresó el senador.

Para el legislador y antiguo funcionario de la 4T, hoy ya no es seguro viajar en el Metro por las condiciones de mantenimiento, y prueba de ello es que mandaron a la Guardia Nacional.

Sheinbaum justificó la presencia de la GN en el Metro

Fotografía: CUARTOSCURO.COM

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que se desplegarían 6.060 agentes para vigilar la extensa red de metro debido a que “han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal”.

Sheinbaum sugirió que podría tratarse de algún tipo de sabotaje, por ello pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para controlar la situación.

“Tenemos el apoyo federal y no vamos a permitir que se altere la seguridad del metro”, subrayó en su cuenta de Twitter. “Estoy actuando con responsabilidad”.

Ya están llegando los elementos de la Guardia Nacional a las estaciones del Metro. No están armados, su objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en este sistema de transporte.



Mi prioridad siempre será su seguridad. pic.twitter.com/kjjxYXwC7p — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 12, 2023

La jefa del gobierno capitalino es una de las aspirantes a ser candidata presidencial en 2024 por el partido oficialista Morena y, al igual que el mandatario, a menudo ha denunciado una guerra sucia contra ella por parte de sus críticos.

La red del metro de la Ciudad de México tiene 226,5 kilómetros de vías y 195 estaciones y da servicio a una media de 4,6 millones de pasajeros al día. Los efectivos que se desplegarán en la capital son casi el doble de los que fueron activados en la capital de Sinaloa la semana pasada para controlar la violencia generada por la captura de uno los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán

SEGUIR LEYENDO: