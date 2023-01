Flor Amargo declaró que el cielo es “no binarie” y desató los memes

Flor Amargo afirmó que el cielo es "no binarie" (captura/Wikipedia)

Flor Amargo publicó un video en el que aseguró que el cielo es “no binarie”, como se auto identificó, por lo que decenas de internautas se fueron en su contra con comentarios ofensivos, burlas y memes.

A través de sus redes sociales, compartió unas palabras con las que reflexionó acerca de los géneros y pidió que no le encajen en dos categorías, pues es trans y lo es “todo”, como el cielo, recalcó.

“El cielo es no binanrie. Les voy a explicar cómo el cielo es no binarie, como yo. El cielo sólo es el vehículo por el que transita el día y la noche. El Sol y la Luna. Ni es luna, pero tampoco es sol. Fluye. Deja que sus energías le llenen, por ejemplo, de estaciones”, comenzó declamando quien alguna vez concursó en La Voz: México.

“La Luna es la que dice las estaciones; cuando hay luna llena, la marea sube. Así hay una luna en mí, porque yo soy un cielo. Ni soy sol, ni soy luna, ni soy día, ni soy noche”, expresó quien hace algunas semanas quedó en medio de críticas por utilizar el lenguaje inclusivo.

Yo soy como el cielo NO BINARIE el cielo es trans pic.twitter.com/IyoPPCEXpd — Flor amargo (@FlorAmargo) January 10, 2023

Asimismo, aclaró que no le gusta que le categoricen como mujer, pues señaló que dicha etiqueta fue inventada por un hombre blanco, mientras que una persona rebelde inventó el género “no binarie”.

“Hay días en los que me levanto con una energía y quiero llorar, pero me han dicho que por ser mujer, ‘las mujeres son neuróticas, no sé qué...’, qué creen, el término mujer lo inventó un hombre blanco con todo el privilegio, y une rebelde invitó ‘no binarie’”, indicó.

“Yo soy no binarie, y como aquí todo debe ser nombrado, les digo: yo soy trans, yo soy no binarie, a mí no me encajen en dos, yo soy un cielo, ni día ni noche, ni sol ni luna: soy todo”

El video generó diversos memes (captura/Twitter)

No obstante, su declaración le valió —de nueva cuenta— diversas críticas y señalamientos, pues su publicación en Twitter recibió más de 2 mil contestaciones, mientras que llegó a medio millón de personas.

“Me gustaba mucho cuando subías videos de tu música. Está bien expresar lo que piensas, pero ahora todos tus videos se tratan sobre el mismo tema” y “Algún psiquiatra en esta red social que encuentre a la dama y la internen, ya neta no sé si esto es un grito de auxilio o en verdad son tontos”, fueron algunos de los comentarios decantados.

Por su parte, hace unos días Flor Amargo también estuvo en el ojo del huracán, luego de compartir una canción dedicada a su “clítoris trans”. “Hola. Compuse esta canción porque cada parte de mi cuerpo representa algo en mí, por ejemplo mi órgano es una parte a lo que le digo ‘ella’, esa partecita que conecta con el cosmos”, expresó.

Recientemente fue blanco de burlas por declarar que su género es no binarie (Instagram/@floramargoo)

Al finalizar la canción, quien alguna vez llegó a recibir despectivamente el mote “la loca del Metro” agradeció la libertad de poder nombrar hoy en día cada parte de su cuerpo como siente y no como dice la sociedad.

Qué significa ser no binarie

Dicha categoría parte de la exclusión de los géneros socialmente aceptados; es decir, hombre y mujer, los cuales son asignados al nacer. De acuerdo con el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el “binarismo de género” perpetúa la discriminación y la violencia contra otra identidad o expresión de género.

