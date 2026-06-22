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Alcalde de El Carmen, Nuevo León, ofrece disculpa tras ser captado agrediendo a un mesero

Gerardo de la Maza reconoció que actuó de forma incorrecta tras un incidente ocurrido en un restaurante de San Pedro Garza García

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Más allá de la disculpa, el episodio deja cuestionamientos sobre el comportamiento de las autoridades fuera del cargo.
Más allá de la disculpa, el episodio deja cuestionamientos sobre el comportamiento de las autoridades fuera del cargo.

El alcalde de El Carmen, Nuevo León, Gerardo de la Maza Villarreal, ofreció una disculpa pública luego de que se difundiera un video en el que aparece involucrado en un altercado con un mesero de la taquería Los Focos Amarillos, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García.

Las imágenes, compartidas ampliamente en redes sociales durante los últimos días, muestran al edil ingresando al establecimiento acompañado de una mujer para reclamar una situación relacionada con el servicio recibido previamente en el lugar.

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El hecho ocurrió ante la presencia de otros clientes y trabajadores del restaurante, quienes presenciaron la discusión que posteriormente escaló a un intercambio físico.

Versiones señalan inconformidad por la atención en el establecimiento

De acuerdo con los reportes difundidos por diversos medios, el incidente se habría originado después de una inconformidad relacionada con la atención brindada por el personal del restaurante.

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Según estas versiones, una integrante de la familia del alcalde manifestó molestia porque su orden no fue tomada de manera inmediata.

Posteriormente, De la Maza y la mujer ingresaron nuevamente al establecimiento para solicitar explicaciones al trabajador que presuntamente los había atendido.

En el video se observa una discusión entre ambas partes. De acuerdo con testimonios citados por medios locales, el mesero explicó que se encontraba atendiendo otras mesas que habían llegado previamente al lugar.

Lo que se conoce del caso

Hasta el momento, los hechos que han sido reportados públicamente incluyen:

  • El incidente ocurrió en la taquería Los Focos Amarillos, ubicada sobre la avenida José Vasconcelos, en San Pedro Garza García.
  • Los hechos se registraron durante la madrugada del 15 de junio.
  • Un video del altercado fue difundido posteriormente en redes sociales.
  • El alcalde de El Carmen fue identificado como una de las personas involucradas.
  • Tras la viralización de las imágenes, el edil emitió un posicionamiento público sobre lo ocurrido.

Gerardo de la Maza reconoce error y ofrece disculpa pública

Luego de la difusión del video, Gerardo de la Maza publicó un comunicado en el que reconoció que su actuación fue incorrecta.

En el mensaje, señaló que reaccionó de manera equivocada ante una situación que involucraba a su hija y afirmó que permitió que la emoción y la impotencia influyeran en sus acciones.

“Reconozco que mi comportamiento fue incorrecto. Reaccioné de manera equivocada en una situación que involucraba a mi hija y permití que la emoción y la impotencia del momento influyeran en mis acciones. Nada de eso justifica la forma en que actué”, expresó.

Asimismo, ofreció disculpas al personal del restaurante, particularmente a los meseros involucrados, al propietario del establecimiento y a los clientes que presenciaron el incidente.

Anuncian acciones legales y petición de juicio político

Tras la controversia, integrantes del Partido Verde Ecologista de México en El Carmen informaron que buscarán promover distintas acciones legales y políticas contra el alcalde.

Durante una conferencia en el Congreso de Nuevo León, el dirigente municipal del partido, Rodolfo Peña Martínez, señaló que impulsarán una solicitud de juicio político y la presentación de denuncias relacionadas con los hechos difundidos en el video.

Además, indicó que brindarán acompañamiento jurídico a las personas que consideren haber resultado afectadas por el incidente.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han informado sobre alguna resolución relacionada con el caso.

Quién es Gerardo de la Maza

Gerardo Alfonso de la Maza Villarreal es presidente municipal de El Carmen para el periodo 2024-2027.

Ingeniero en Sistemas de Información por la Universidad Regiomontana, cuenta con experiencia en la administración pública municipal, donde previamente se desempeñó como secretario del Ayuntamiento y alcalde durante dos periodos consecutivos.

La polémica surgida tras la difusión del video ha colocado al edil en el centro de la atención pública en Nuevo León, mientras continúan las reacciones políticas y el seguimiento al caso por parte de distintos actores locales.

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