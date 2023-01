El ácido comentario de Chumel Torres en contra de Shakira y en defensa de Piqué (Foto: Especial/@MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM/@shakira)

Las redes sociales de todo el mundo colapsaron tras la reciente colaboración Music Sessions #53 entre la reconocida cantautora colombiana, Shakira y el DJ y productor discográfico argentino, Bizarrap. La canción rápidamente se colocó en boca de todos, específicamente en Latinoamérica y España.

Marc Crosas se lanzó contra Shakira tras el estreno de “Music Sessions 53″ junto a Bizarrap El analista de TUDN se enfrascó en un debate con su colega de TNT Sports México, Raúl Ortiz VER NOTA

Esto derivado en gran parte a que la colaboración entre ambos artistas traía un contexto detrás relacionado a la separación de la colombiana con el ex central blaugrana, Gerard Piqué. Como era de esperarse en México no fue la excepción, pues varias personalidades se pronunciaron sobre la colaboración que, hasta el momento, ha reunido más de 38 millones de vistas.

Tal fue el caso del polémico presentador y creador de contenido, Chumel Torres quien tras escuchar la canción hizo mención de “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda”, una de las tantas frases incendiarias que la colombiana compuso y cantó en esta nueva sesión, la número 53, con Bizarrap.

De hecho tienes un proceso en España por fraude fiscal. Tons eso de las mujeres facturando hay que tomárselo más en serio. — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 12, 2023

En el contexto de la canción la intérprete de Loba, Monotonía, La tortura presume que los problemas que tiene con la Hacienda española son debido al ex central del Barcelona. Cabe señalar que el fisco le exige un pago de más de 20 millones de euros por supuestos impuestos que no habría declarado entre 2012 y 2014.

Usuarios de redes sociales señalaron supuesto plagio de Shakira con canción de Briella; qué dijo la venezolana La estrella colombiana enloqueció a sus fans con su “Music Sessions 53″ junto a Bizarrap porque se fue con todo contra Gerard Piqué y Clara Chía VER NOTA

En esos años, la intérprete afirma no haber estado radicada en España aún; en su versión, se asentaría en Barcelona en 2015, cuando nació su segundo hijo, Sasha, y su primogénito, Milan, inició su etapa escolar. Bajo ese tenor, el también comediante se mofó del verso de la colombiana al señalar que “tiene un proceso en España por fraude fiscal” por lo que recomendaba especial énfasis en esa parte de la canción.

“De hecho tienes un proceso en España por fraude fiscal. Tons eso de las mujeres facturando hay que tomárselo más en serio”, compartió el también conductor del Pulso de la República.

Bizarrap es el terapeuta los que no quieren ir a terapia. — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 12, 2023

Como era de esperarse varios de sus opositores se lanzaron contra Torres por la crítica hacia la colombiana: “-Mi compa el pendej*n que no entendió una canción”. “Por qué les cagó tanto la canción de Shakira? Neta no entiendo por qué tan ardidos jajajajajaja. Aparte dice que la deuda se la dejó él”. “No escuchaste la canción? Dice que la deuda a hacienda es culpa de él”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

El controversial comentario de Sherlyn sobre Shakira: “Corazón roto, pero cartera llena” La actriz y cantante mexicana reaccionó a la nueva colaboración de la colombiana con Bizarrap en la ya exitosa “Music Sessions #53” que en menos de 24 horas ya acumuló más de 28 millones de reproducciones VER NOTA

Esto no fue lo único que comentó el controversial comunicador, pues previo a su tweet señaló que el DJ y productor discográfico argentino “es el terapeuta los que no quieren ir a terapia”, remarcó.

Shakira. Soltar. — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 12, 2023

Letra completa de Music Session #53

Perdón, ya cogí otro avión.

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo no está pa’ novatos.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques, mastique y tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques.

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

SEGUIR LEYENDO: