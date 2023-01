Niurka criticó a Bad Bunny pese a que el cantante la mencionó en una canción

(Instagram)

Bad Bunny continúa siendo tendencia después de que hace unos días fue captado en el instante en que lanzó el teléfono de una fan al mar. Además, durante su reciente visita a México, otro escándalo invadió el concierto del puertorriqueño debido a que muchos de los asistentes no pudieron ingresar porque sus boletos de Ticketmaster resultaron inválidos. Respecto a estos hechos varios artistas se han posicionado al respecto y Niurka Marcos no fue la excepción.

Fue durante un encuentro con los medios, donde la Mujer Escándalo tocó estas polémicas del cantante de Neverita y arremetió contra él.

“Todo mundo esperaba que saliera y le dijera algo a la gente, pero nunca pasó (…) a mi me hubiera gustado que él saliera y dejara algo a toda esa gente que sufrió esa situación, pero no dijo nada ni tocó el tema”, señaló respecto a los conciertos que el reguetonero dio en el Estadio Azteca en diciembre de 2022.

Bad Bunny durante un concierto en el estadio Azteca, en Ciudad de México, el 9 de diciembre de 2022. El presidente de México pidió a la estrella puertorriqueña del reggaeton que ofrezca un concierto gratuito en la ciudad para compensar el escándalo de los billetes falsos que dejó a miles de personas a las puertas del estadio. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

En cuanto a la controversia de Bad Bunny y la fan a quien le quitó el celular y se lo aventíó, Niurka aprovechó para mandarle un contundente mensaje.

“Entre lo de los boletos y esta grosería aunque tú hayas dicho que no vas a permitir que te pongan celulares en la cara, no importa, esa no es la forma. La forma es el diálogo”, destacó y agregó:

Conejito Malo, un poquito de paciencia a la audiencia, porque ¿sabes de dónde salen todos esos millones que tú presumes hoy, mi amor? De la gente, pendej*.

La postura de la cubana se mantuvo firme pese a que el puertorriqueño incluyó el nombre de Niurka en su canción llamada Andrea, la cual forma parte del disco Un verano sin ti.

El pasado 9 de enero y después de todas las críticas que ha recibido, Bad Bunny colocó su cuenta de Instagram como privada, lo cual generó incertidumbre entre sus más asiduos seguidores.

Aunque el cantante no dio a conocer más detalles sobre la decisión que tomó, si escribió un tuit desde su Twitter: “Me van a extrañar”.

El puertorriqueño, que se ha vuelto uno de los iconos más grandes del reggaetón a nivel mundial en los últimos años, inició 2023 con uno de los más prominentes escándalos en su carrera. Ello, tras molestarse con una fan que intentó tomarse una fotografía con él.

El video, que rápidamente se difundió en redes sociales, muestra el instante en que una joven se acerca al artista para tomarse una selfie mientras el artista camina tranquilo.

Bad Bunny Se Enojó Con Una Fanática Y Arrojó Su Teléfono Al Piso

Pero la tensión en la situación rápidamente aumentó cuando de pronto, el cantante de Neverita le arrebató el teléfono a su fan y lo lanzó sin mayor preámbulo al mar.

Las críticas para el famoso no tardaron en aparecer y en su cuenta de Twitter, Bad Bunny escribió: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o sólo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

Tras la controversia, los usuarios en redes sociales aún no han perdonado del todo al artista y esto se ha visto reflejado en sus oyentes de Spotify, donde algunas de sus canciones más pipulares mostraron un decrecimiento.

Así fue el descenso de sus canciones:

- Tití me preguntó: #25 (-12)

- Me porto Bonito: #33 (-18)

- Efecto: #75 (-18)

-Ojitos Lindos: #144 (-47)

- Moscow Mule: #167 (-61)

- Neverita: #190 (-60)

