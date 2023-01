Dani Duke y Óscar D’León también dieron su opinión sobre polémica actitud de Bad Bunny con una fanática

Dani Duke también dio su opinión sobre polémica actitud que tuvo Bad Bunny con una fanática. Foto: Instagram @daniduke

Bad Bunny se ha sabido ganar el título de ser uno de los cantantes urbanos de mayor éxito; sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el puertorriqueño durante la primera semana del 2023, puesto que ahora su nombre también ha sido asociado con la palabra ‘polémica’.

Apenas el nuevo año está en sus inicios y el intérprete de ‘Agosto’ encabezó titulares por cuenta de la controvertida actitud que tuvo con una fanática. ¿Qué pasó? pues bien, en las redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa el momento en que una mujer se acerca al reguetonero con su celular en la mano para fotografiarse o grabar un video junto a él; sin embargo, el puertorriqueño le quitó el teléfono móvil y lo lanzó a una larga distancia.

También le puede interesar: Nicolás Arrieta se metió en la polémica por agresión de Bad Bunny a una fanática: “Me da risa la gente que defiende lo que hizo”

El tema ha estado en boca de todo el mundo, incluso, de creadores de contenido como La Liendra y Dani Duke. De este modo, el sábado 6 de enero y, desde sus Historias de Instagram, el quindiano enfocó a su novia y le lanzó la siguiente pregunta: “¿Qué piensas de lo que hizo Bad Bunny con el celular?”

Enseguida, a modo de juego, Duke intenta tumbar de la mano de la Liendra el celular con el que la estaba grabando, pero el influenciador le insiste: “Es en serio, ¿pero por qué vas a repetir la acción de él? ¿Qué piensas tú, estuvo bien o estuvo mal?”. Posteriormente, la antioqueña no tuvo ningún problema en dar su opinión sobre el asunto:

También le puede interesar: Yina Calderón habla sobre Bad Bunny y la polémica del celular: “Solo a Dios se le idolatra”

“Voy a decir una cosa: yo no justifico la violencia nunca jamás en la vida, pero es que el nivel de él, todo el día alguien con un flash en tu cara, con una cámara, ni siquiera importarles: Hola, ¿cómo estás?”.

Pero La Liendra quería una respuesta más concreta de parte de su pareja sentimental y le preguntó nuevamente si pensaba que el comportamiento del reguetonero estuvo bien o no: “No está bien, pero es que debe ser duro ser Bad Bunny”, respondió ella, y luego dio cuenta de que, aunque no estuvo de acuerdo con su acción, lo entendía.

Dani Duke también dio su opinión sobre polémica actitud que tuvo Bad Bunny con una fanática

Óscar D’León también compartió su opinión sobre la situación:

Como publicaron en la Agencia EFE; el cantante venezolano Óscar D’León señaló que un artista “debe ser humilde con el público”, criticando así el comportamiento de Bad Bunny.

“No hay secretos para que un artista trascienda, solo debe ser humilde con el público, brindar cariño y ser honesto en todo momento”, dijo en una entrevista con EFE, previo a su participación en el Mérida Fest.

El también conocido como el ‘León de la salsa’ no necesitó dar nombres, pero dio un mensaje velado y contundente para aquellos jóvenes artistas que violentan a sus fans: “Un artista se debe al público y a la prensa, sin ustedes no podemos hacer nada y, por otra parte, debe comprender que su quehacer, como grabaciones y presentaciones, son importantes para tener un buen comportamiento en la calle y no incurrir en errores”.

Seguir leyendo en entretenimiento:









<br/>