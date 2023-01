Carlos Salcedo lanzó un nuevo sencillo a ritmo de trap

El futbolista lanzó su tercer sencillo como cantante (Captura de pantalla)

Días después del arranque del torneo de Clausura 2023 de la Liga MX, Carlos Salcedo acaparó los reflectores aunque gracias a una de sus facetas lejos del césped. En las plataformas digitales a su nombre estrenó el tercer sencillo de su carrera como cantante. El tema lleva por nombre “Titán”, el apodo con el que se dio a conocer en las canchas y habla sobre su actualidad como futbolista.

En la plataforma de YouTube se dio a conocer el video oficial de su más reciente sencillo. En el material, el futbolista de los Bravos del Futbol Club Juárez canta al ritmo del trap, uno de los géneros musicales urbanos que ha tenido mayor aceptación entre el público en los meses más recientes.

“Nacimos sin nada y ahora que tenemos todo no me ch*nguen. Desde aquí los falsos ya no se distinguen. Ovejas, nos sobra la lana, mis goles los grita tu chava. Venimos de abajo, baby, sin nada y ahora que tenemos todo no me ch*nguen, tumbamos la puerta sin tocar el timbre. Ovejas, nos sobra la lana, mis goles los grita tu hermana”, pronuncia en el coro de su nueva pieza musical.

Salcedo tuvo un paso fugaz en la MLS (Kevin Sousa/REUTERS)

En otra de las estrofas de la canción habla sobre las dos facetas que ha explorado en su carrera. Y es que además de reivindicar su intento por incursionar en la industria musical, también habló acerca de su carrera como futbolista profesional a pesar de que está transitando por uno de los momentos más discretos de su trayectoria con el equipo fronterizo de la Liga MX.

“El dinero llamo y eso va primero que los cueros. No me dejo ver, de tu cámara soy el punto ciego (...) No siento los nervios pisando tarima, yo lleno los estadios metiendo cabr*n en cualquier portería, soy sendo cabr*n como Eladio. Salí del Olimpo, yo soy un Titán repartiendo estilos, tengo varios. De los jugadores más buscados de México gano el cariño del barrio”, cantó.

A pesar del entusiasmo por dar a conocer la pieza musical, la difusión del material de dos minutos y medio generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Un sector aplaudió su aventurado intento por ser cantante, aunque otros tantos no reservaron sus críticas por el insulso paso que experimenta su carrera en la actualidad.

Carlos Salcedo llegó a formar parte de la Selección Mexicana (Foto: Instagram/@csalcedojr)

“No está mostrando algo nuevo. Es lo mismo que todos hoy en día”, “Bueno ¿ahora ayudarás a los Bravos a ser un equipo fuerte?”, “Cuando quiera, mi Titán de oro, le hago un video ching*n”, “Esto confirma su retiro del futbol profesional”, “Le mete chido”, “Qué perro oso”, “Ahora sin autotune”, “Por eso nos fue como nos fue en el último mundial” y “Se escucha un poco de voz en su autotune”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que no es la única pieza musical que ha lanzado en las plataformas digitales. En diciembre del año 2021, Salcedo lanzó su primer sencillo en colaboración con Chayin Rubio, titulado “Hoy se va”, cuyo ritmo también correspondió al género urbano y gozó de aceptación entre el público. Un año después, junto a Jory Boy, lanzó otra canción con el nombre de “Noche y Día”.

¿Cuál es la actualidad de Carlos Salcedo en el futbol?

Luego de no ser considerado para acudir al Mundial de Qatar 2022 con México, Salcedo se incorporó de un largo receso para defender la camiseta de los Bravos de Juárez por segundo torneo consecutivo. En su primera campaña, luego de haber jugado para clubes como Chivas, Fiorentina, Eintracht Frankfurt, Tigres y Toronto, tan solo disputó 13 encuentros de temporada regular y no logró llevar a su equipo a la liguilla.

