Bad Bunny: Ticketmaster inició reembolsos a afectados por boletos clonados

Ricardo Sheffield informó que se reunió con representantes de Ticketmaster y le informaron que ayer comenzaron rembolsos por el concierto de Bad Bunny (EF/AFP)

El titular de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó que Ticketmaster ya inició la reembolsos a las personas afectadas por las irregularidades que tuvieron lugar al ingreso de los conciertos de Bad Bunny del pasado 9 y 10 de diciembre.

PAN en CDMX propuso que la falsificación y reventa de boletos sean consideradas delito federal El diputado Gonzalo Espina informó que trabaja en modificaciones al Código Penal local para aumentar las penas, así como integrar una fracción en la cual la preventa de boletos se considere un delito, con sanciones de prisión y económicas VER NOTA

El pasado fin de semana decenas de internautas se quejaran en redes sociales que no pudieron acceder a alguno de los conciertos que Bad Bunny tuvo en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, esto a causa de la clonación y falsificación de boletos.

En este contexto, Ricardo Sheffield Padilla, procurador de la Profeco, dio a conocer que desde ayer, 14 de diciembre, Ticketmaster inició la devolución de dinero a los afectados, con su respectiva indemnización.

Se piensa que el 9 de diciembre hubo cerca de mil 700 afectados por la entrada al concierto de Bad Bunny, mientras que del 10 de diciembre hubo 100 (AP/Eduardo Verdugo)

En un encuentro con la prensa, Shieffield detalló que se reunió con representantes de la empresa de venta de boletos y hablaron por cerca de tres horas acerca de lo que sucedió en los eventos del Conejo Malo, se determinó que entre los dos conciertos hubo alrededor de 2 mil afectados y a estas personas es que se les haría su reembolso.

“Yo hablé con la empresa ayer, tuvimos una reunión de cerca de tres horas y de entrada, lo que les puedo anticipar, es que la empresa ya está desde ayer reembolsando los 2 mil afectados, el 100% más del 20 por ciento”

Shieffield no dio más detalles acerca de las irregularidades que se presentaron en otros shows con sold out, como lo fueron los de Dua Lipa y Coldplay, en los que también hubo personas que reportaron en redes sociales no haber podido ingresar a los recintos a causa de que sus boletos habían sido utilizados por otras personas.

Mencionó Ricardo Sheffield, titular de @Profeco que próximamente dará más detalles acerca de la problemática de clonación de boletos de ticketmaster durante el concierto de Bad Bunny 😱 pic.twitter.com/YgvooW1G3K — ObturadorMX (@ObturadorMX_) December 16, 2022

El procurador también mencionó que en la conferencia mañanera del próximo 19 de diciembre dará más información acerca de esta reunión que tuvo con Ticketmaster, pues así se lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El origen del caos de Ticketmaster en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Azteca Cientos de fans se quedaron con las ganas de ver al “Conejo Malo” porque su boleto no fue admitido en la entrada, el problema podría recaer en la modalidad de compra del acceso VER NOTA

Anteriormente, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor dijo en entrevista con Radio Fórmula que habilitarían un micrositio para las personas afectadas por la duplicación de sus entradas al concierto de Benito Ocasio, pues es la primera vez que se detecta una cantidad tan grande de boletos duplicados para algún evento.

Hasta el momento, ante las investigaciones que está realizando la Profeco, la respuesta de Ticketmaster el pasado 12 de diciembre fue asegurar que colaborarán de forma abierta para poder esclarecer lo sucedido en los conciertos de Bad Bunny en el Coloso de Santa Úrsula.

Ticketmaster negó que en los conciertos de Benito hubo sobrecupo o sobreventa de entradas, como en un principio acusó Profeco (AP/Eduardo Verdugo)

Aunado a ello, desmintió que hubo sobrecupo o sobreventa de boletos, como lo había señalado la Procuraduría, sino que señalaron que hubo una cantidad “sin precedentes” de boletos falsos comprados fuera de sus plataformas oficiales.

Profeco abrirá micrositio por boletos duplicados en concierto de Bad Bunny, podrían ser hasta 2 mil afectados El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, exigió a Ticketmaster el reembolso e indemnización a los miles de fanáticos que compraron sus entradas y no pudieron ingresar al Estadio Azteca VER NOTA

Asimismo, informaron que implementarán nuevas medidas de “última generación tecnológica” que reducirán la posibilidad de que exista falsificación o duplicación de boletos.

Para finalizar su comunicado, la empresa se disculpó y recalcó que a quienes hayan comprado entradas al concierto de Bad Bunny del pasado 9 de diciembre en los sitios oficiales y no pudieron acceder al recinto, se les hará su reembolso y, además, recibirán como indemnización el 20% de su compra.

Para poder obtener el reembolso, Ticketmaster pidió que sea solicitado al correo contactanos@ticketmaster.com.mx. Según su registro de ingreso al concierto, se determinará si se le devolverá al cliente su dinero.

SEGUIR LEYENDO: