Qué dijo Geraldine Bazán sobre el anillo de compromiso de Irina Baeva

Existen rumores que apuntan que Gabriel Soto ya comenzó una nueva relación con su co-protagonista Sara Corrales. (Fotos Instagram)

Ya pasaron cinco años desde que Geraldine Bazán y Gabriel Soto se divorciaron en medio de rumores sobre una supuesta tercera persona en discordia, sin embargo, continúan siendo relacionados cada vez que enfrentan un escándalo amoroso y esta vez no fue la excepción. La actriz fue cuestionada sobre qué debería hacer Irina Baeva con el anillo de compromiso que le regaló el galán de telenovelas luego de que supuestamente habrían terminado.

Fue durante un encuentro con los medios recuperado por cámaras de Venga la Alegría donde Geraldine Bazán reaccionó ante las especulaciones que están enfrentando su exesposo y su colega rusa por su “rompimiento”. Como era de esperarse, la villana de La mujer de Judas mostró su molestia ante los cuestionamientos y no pudo hacer más que evitar tocar el tema.

Por años se rumoreó que la tercera persona en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán era Irina Baeva. (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

“El dilema es si debería regresar el anillo de compromiso o no... ¿tú lo regresarías?”, preguntó un reportero. “No sé, gracias”, respondió Bazán entre risas nerviosas mientras intentaba escapar de la prensa.

Geraldine trató de escapar, pero al notar que no podía avanzar optó por pedir comprensión y empatía, pues su vuelo acababa de aterrizar y solo quería descansar con su familia: “Vengo con mis hijas y creo que también ya les contesté todo lo que quería, plis. Hay que proteger a los niños”.

De esta manera, la intérprete que cumplirá 40 años el próximo 30 de enero esquivó las preguntas sobre su exesposo y continuó con su camino no sin antes compartir su postura sobre la situación que nuevamente está viviendo Gloria Trevi. Y es que la cantante de Dr. psiquiatra comenzó 2023 con una nueva denuncia en su contra por los presuntos actos que habría cometido en contra de dos menores de edad cuando era parte del clan Trevi-Andrade.

¡Irina Baeva no querría regresarle el anillo a Gabriel Soto!

Faltaban unas cuantas semanas para que terminara el 2022 cuando comenzó a correr un rumor: Gabriel Soto terminó su compromiso y relación amorosa con Irina Baeva porque está enamorado de Sara Corrales, su co-protagonista en Mi camino es amarte. A partir de ese momento ambos actores comenzaron a ser cuestionados sobre su enlace matrimonial que supuestamente se llevaría a cabo antes de 2023, pero que fue atrasado por el conflicto armado que existe entre Rusia y Ucrania.

Irina Baeva y Gabriel Soto aparentemente ya no se casarían (Fotos: Instagram/@gabrielsoto/@irinabaeva)

Con el tiempo cambiaron varias cosas, pues los actores pasaron de ser captados juntos en los aeropuertos a hacer viajes en individual. Tampoco han compartido fotografías o videos en redes sociales y, cuando Gabriel Soto compartió una reflexión sobre el comienzo de un nuevo año no mencionó en absoluto a su novia.

Entre dimes y diretes, Irina Baeva asegura que mantiene su compromiso con Gabriel Soto y no solo eso, también estarían alistando hasta el último detalle para su boda. Por esa razón, continúan portando el lujoso anillo de compromiso tanto en sus quehaceres cotidianos como en sus publicaciones de redes sociales.

Sara Corrales. Foto: Instagram @saracorrales

Sin embargo, la producción de Venga la Alegría aseguró que actualmente ya no existe ningún tipo de relación entre Irina y Gabriel, pero al parecer ella no quiere aceptarlo. El matutino de TV Azteca mostró capturas de pantalla donde él ya no interactúa con ella en redes sociales, pero sí con Sara Corrales. Incluso, que cada una de las publicaciones donde ella posa con la joya, Gabriel Soto no le ha dado ni un like.

“La relación terminó, pero evidentemente hay una esperanza para Irina, tan es así que porta el anillo de compromiso... Sabemos, sí se lo ha pedido -el anillo-, pero ella no lo quiere regresar”, aseguró Flor Rubio.

