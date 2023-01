Lupillo Rivera reaccionó después de que su suegra hiciera comentarios racistas sobre Mayeli Alonso

Fotos: Instagram@mayelialonsooficial /@lupilloriveraofficial

Lupillo Rivera nuevamente está en el ojo público después de que su suegra se involucrara en un pleito con su expareja Mayeli Alonso y la ofendiera con comentarios racistas. Ante esto, el famoso rompió el silencio y se posicionó al respecto.

Todo comenzó cuando Mayeli dio a conocer que aparentemente la mamá de Giselle Soto -actual esposa del cantante- estaba realizando comentarios negativos en las redes sociales de su emprendimiento de cosméticos.

Ante esto, la exparticipante del reality show Rica Famosa Latina realizó un live desde su cuenta de Instagram con la señora para aclarar la situación. No obstante, la tensión en la plática subió de nivel hasta la suegra de Lupillo comenzó a lanzar insultos zenofóbicos y racistas hacia Mayeli.

“Go back to Mexico (regrésate a México), con razón nadie te soporta. Bye b*tch (adiós, perr*), mojadita. Vete con los indios tarahumaras, yo soy de aquí, aprende el lenguaje o mejor vete de aquí”, dijo la señora antes de desconectarse del en vivo.

Las reacciones en redes sociales rápidamente se viralizaron y los internautas se mostraron molestos con todo lo señalado por la señora.

“@Lupillo Rivera que bonita suegra tiene”. “Le salió el cobre”. “A esas personas les duele y cala esque tu eres. la madre por siempre estarán unidos tu eres una persona triunfadora vive feliz y ellos más le calará”, son algunas de las menciones que aparecen en Tiktok.

Por su parte, Mayeli subió una historia a sus redes sociales en donde escribió: “Yo no sé ustedes, pero yo estoy bien orgullosa de ser india tarahumara, orgullosamente chihuahuense y mi papá era de descendencia también. Es por eso que soy tan exótica. Y sin contarte que mi abuelo Hipólito Urritia Rueda fue uno de los principales en lograr que uno de los pueblos más productivos en Chihuahua consiguiera su privación de los derechos agrarios”.

Qué dijo Lupillo Rivera sobre la polémica

Durante la mañana de este 10 de enero, Lupillo Rivera realizó un live en su cuenta de Instagram en donde anunció que estaba preocupado, pues su publicista le informó sobre la controversia en la que su ex pareja y suegra estaban involucradas.

Ante esto, el famoso condenó las palabras de la madre de su esposa, pero no se posicionó tampoco a favor de Mayeli, pues aseguró que ella también arremetió contra la señora.

“La neta sí está mal en ese pedo, la señora no está bien, no debería haber dicho eso, porque tanto yo y Giselle lo que yo he trabajado en todo México entero... ustedes no pueden tener duda en lo orgulloso que estoy de ser mexicano. No sé si a la señora se le salió con el coraje o lo dijo, yo las pocas veces que la he visto (...) nunca he visto ese lado, pero no estoy para defenderla”, dijo y agregó:

Miré otro video donde Mayeli también la ofende a ella y se hace pleito de mujeres, no me quiero meter en problemas. No sé ni como defender a Mayeli en esta situación tampoco.

Los cibernautas se molestaron con la situación y arremetieron contra Lupillo por su posicionamiento.

“Hubo racismo de tu suegra contra la madre de tu hijos, tienes que admitir que la mamá de Giselle showed her true colors!”. “Defiende a la madre de tus hijos”. “Defiende tus hijos y tu ex la suegra tuya la ofendió y tú debes saber que son tus hijos y lo serán toda la vida no seas tonto”, son algunas de las menciones.

