Un juez federal concedió la suspensión de la orden de extradición de Ovidio Guzmán López a EEUU

Un juez federal suspendió orden de extradición de Ovidio Guzmán López a EEUU (Ilustración: Infobae/Jesús Avilés)

Un juez federal otorgó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, una suspensión de plano contra el proceso de extradición a Estados Unidos luego de que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán fuera capturado en la localidad de Jesús María, Sinaloa como resultado de un operativo orquestado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado jueves 05 de enero.

Coronel de la Sedena y sus escoltas fueron asesinados durante operativo contra Ovidio Guzmán Son las primeras muertes de agentes militares confirmadas por las autoridades tras la captura del hijo del “Chapo” VER NOTA

Tras su detención, el cabecilla del Cártel del Pacífico fue trasladado vía aérea hasta la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la capital mexicana, por lo que sus defensores legales presentaron ante un distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México dos escritos para evitar que El Ratón fuera puesto a disposición del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por Diario Zeta, la primera demanda de garantías presentada por los abogados de Ovidio Guzmán López reclama una posible “incomunicación, deportación, expulsión, extradición y su ejecución”.

CIUDAD DE MÉXICO, 05ENERO2023.- Ovidio Guzmán "El Ratón", líder de una fracción del Cártel del Pacífico (detenido en Culiacán, Sinaloa), fue traslado de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México vía aérea. FOTO: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL/CUARTOSCURO.COM

Al respecto, un juez federal decretó la suspensión de oficio contra la incomunicación para que bajo las disposiciones legales e institucionales se le permita al hijo del fundador del Cártel de Sinaloa comunicarse con sus familiares y entrevistarse con sus defensores legales.

Quién es Ovidio Guzmán “El Ratón”, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán detenido este jueves en Culiacán Tras la extradición del fundador del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos, en Culiacán su legado quedó al mando de sus hijos quienes ya figuran como objetivos prioritarios tanto para autoridades mexicanas como estadounidenses VER NOTA

Respecto a la extradición, el juez federal -cuya identidad no fue revelada- también concedió la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes para que Ovidio Guzmán López no sea presentado ante la justicia estadounidense y “el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”.

La segunda demanda de amparo promovida por los defensores legales del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán fue interpuesta en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades, siendo el acto reclamado la tortura física o psicológica que pudiera ejercerse en contra de su representado.

“¡Voltéalo!”: cómo fue la “marcha de la vergüenza” del Chapo Guzmán en el hangar de la PGR Seis meses antes “El Chapo” había humillado a la administración en turno, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, al escaparse de la cárcel del Altiplano, descrita como “la prisión federal más segura de los Estados Unidos Mexicanos” VER NOTA

Para dicho escrito, el mismo juez federal decretó la suspensión de oficio para que de manera inmediata cese la ejecución de tales actos.

Extradición de “El Ratón” no es una decisión política: SRE

EEUU publicó póster de recompensa por “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera (Foto: Departamento de Estado, EEUU)

El 02 de abril de 2018 la Corte Federal en el Distrito de Columbia dictó una orden de captura en contra de Ovidio Guzmán López por cargos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.

Aunque su reaprehensión en México podría considerarse clave para la extradición del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, explicó la mañana de este viernes que dicha decisión no es política sino un proceso que únicamente puede determinar el juez de la causa.

Mexico's Foreign Minister Marcelo Ebrard gestures during a news conference in Mexico City, Mexico, July 15, 2019. REUTERS/Carlos Jasso

El canciller explicó que Ovidio Guzmán López será puesto a disposición de un juez, en tanto que la Ley de Extradición marca plazos para que se presenten elementos de prueba en contra del detenido, lo que llevará de cuatro a seis semanas a partir de hoy.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó durante su tradicional conferencia matutina que el Gobierno que encabeza Joe Biden en Estados Unidos haya tenido injerencia en la captura de Ovidio Guzmán López. Incluso, el mandatario tabasqueño aseguró que hubo autonomía en las acciones militares orquestadas tanto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como por la Guardia Nacional para la detención del hijo del fundador del Cártel de Sinaloa.

El líder del Ejecutivo agregó que dichas dependencias de seguridad tienen como instrucción no permitir la impunidad en el país, además de que negó que su administración mantenga vínculos con el crimen organizado como en múltiples ocasiones se ha señalado.

SEGUIR LEYENDO: