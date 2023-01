Hombre rompió un cristal y amagó con herir a empleados en aeropuerto de Cancún

Un hombre amagó con herir a empleados del Inami en aeropuerto de Cancún (Twitter)

Pasajeros y empleados del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, vivieron momentos de terror debido a la actitud violenta de un hombre que rompió un cristal y amagó con herirlos. La agresión quedó registrada en un video que circula en redes sociales.

En la grabación quedó documentado el momento en que un cristal de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (Inami) estalló en medio de una gresca entre un hombre, que se presume es extranjero, y un empleado de la dependencia.

Familias con niños quedaron atrapados unos segundos en el pasillo donde estaba el violento hombre, quien terminó por salir del área con un trozo de cristal en mano. Con el arma improvisada, amagó con herir al personal.

Se puso loco al parecer quería entrar ilegal al país está pasando ahorita en la terminal 3 del aeropuerto de Cancún pic.twitter.com/sjJ78UAYxu — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) January 5, 2023

Al ser amenazado, un enfurecido empleado cuestionó al agresor y se acercó a él sosteniendo un objeto con el que parecía dispuesto a responder en caso de ser agredido físicamente. “¿Qué te pasa culer*?, ¿qué te pasa pendej*?”, preguntó.

El hombre pidió en inglés que le dieran su pasaporte pero sin soltar el objeto punzocortante o dar muestras de haberse tranquilizado. Mientras tanto, las personas que estaban en la zona donde comenzaron los disturbios aprovecharon para salir corriendo.

Finalmente, el agresor abandonó el lugar y algunos empleados lo persiguieron. Hasta el momento se desconoce la causa de la violenta actitud del hombre y cuáles fueron las medidas que se tomaron ante lo sucedido.

En redes sociales reprobaron la respuesta ante la violenta actitud que tuvo en hombre en el aeropuerto de Cancún (Archivo)

En la red, usuarios reprobaron la respuesta de los empleados del Inami y la ausencia de autoridades que pudieran resguardar la integridad de los pasajeros. Además de que dudaron que el agresor reciba castigo por los disturbios que provocó.

“Da coraje ver la falta de capacidad y de equipo para afrontar este tipo de situaciones… con un teaser todo hubiera acabado antes de salir de la oficina”, “La falta de capacitación de los elementos del @INAMI_mx para poder someterlo y la ausencia de la @GN_MEXICO_ nos hace vulnerables a situaciones así, era uno solo y no pudieron” y “Dudo que lo detuvieran. Se fue con cara de no me sigan” fueron algunas de las respuestas que se pudieron leer.

También este 5 de enero, pasajeros vivieron momentos de angustia cuando el avión de Aeroméxico en el que iban fue baleado como parte de los disturbios por la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Un avión fue baleado tras captura de Ovidio Guzmán en aeropuerto de Culiacán (Archivo y captura de pantalla)

Por otra parte, en diciembre de 2022 un vuelo en Chiapas se retrasó más de seis horas debido a un conflicto entre un pasajero y la Guardia Nacional. El problema inició cuando el hombre se negó a cumplir con la petición que la aerolínea le hizo de documentar parte su equipaje debido a la falta de espacio en cabina.

Los empleados de la línea aérea no lograron negociar con el viajero, por lo que solicitaron la presencia de la Guardia Nacional. La conversación entre el hombre y los agentes fue grabada, por lo que pronto se viralizó el intercambio de acusaciones.

Se registró un retraso en un vuelo de #VivaAerobús de Tuxtla Gutiérrez a #Cancún debido a un problema con un pasajero y elementos de la tripulación; el hombre exigía subir maletas sin pagar el costo adicional.



Elementos de la Guardia Nacional tuvieron que intervenir. pic.twitter.com/Lp2aqPsub3 — Azucena Uresti (@azucenau) December 1, 2022

“Ya hasta me lastimaron el brazo”, dijo el pasajero mientras que los elementos de la GN lo negaron y expusieron la razón de la disputa entre éste y la empresa. “Incluso tú dijiste que es por una maleta que tú no quisiste bajar”, señaló uno de los guardias.

La discusión se extendió hasta que la aerolínea acusó al pasajero de “intento de apoderamiento ilícito de la aeronave”. Fue hasta entonces que el inconforme accedió a bajarse, tras seis horas de intentos de negociación.

