Vicente Fernández Jr. explotó contra Bad Bunny por su reacción contra una fan: “Nos debemos a ellos”

Bad Bunny comenzó el 2023 envuelto en controversia por su sorpresiva reacción contra una fan. Y es que cuando estaba disfrutando de una caminata a la luz de las estrellas se encontró con una mujer, quien emocionada por conocerlo, se acercó con teléfono en mano para inmortalizar el momento. Sin embargo, el reggaetonero no reaccionó como se esperaba, pues en cuanto vio el dispositivo móvil frente su rostro lo tomó y lo arrojó al agua.

El encuentro fue captado por otras personas que, al igual que la mujer en cuestión, esperaban poder tomarse una foto con el cantante. Tras lo sucedido el video fue subido en redes sociales, donde finalmente se viralizó desatando un sinfín de críticas contra el intérprete de Me porto bonito y Ojitos lindos.

Esto paso con el celular que aventó Bad Bunny pic.twitter.com/bBjRARnket — Aaron Jandette 😸⚡️ (@aaronjandette_) January 4, 2023

Vicente Fernández Jr. fue uno de los mexicanos que cuestionaron la actitud que tuvo el puertorriqueño con la joven. El primogénito del Charro de Huentitán recurrió a su cuenta de Instagram para externar su sentir sobre esta situación. Para ello, el también cantante buscó la última publicación de Bad Bunny y comentó que dejaría de seguirlo porque no concuerda con su postura sobre los fans.

Yo sí te seguía, pero te dejo de seguir. Mi padre fue claro ejemplo de cómo amar a su público. Nos debemos a ellos, nuestro público, bye.

El cantante murió en diciembre de 2021 tras permanecer aproximadamente cuatro meses hospitalizado. (Foto: Cuartoscuro)

De esta manera, el primogénito de Vicente Fernández puso sobre la mesa el consejo que por años compartió su padre tanto con él, sus hermanos y otros artistas latinoamericanos. Y es que Chente fue uno de los cantantes de regional mexicano más queridos, por lo que constantemente convivía con sus fans, incluso cuando se retiró en 2016, y siempre trató de hacerlo con respeto.

Sin embargo, meses antes de su lamentable fallecimiento desató controversia en redes sociales por una fotografía que se tomó con una fan en su rancho Los Tres Potrillos, esto porque fue señalado de presunto acoso después de que supuestamente le habría tocado un seno a una mujer mientras posaban para una foto.

El cantante y la empresaria se comprometieron a finales de 2022. (Instagram/@marianagp01)

Vicente Fernández Jr. no fue el único integrante de su familia que se pronunció públicamente sobre la acción de Bad Bunny contra una fan, también lo hizo su prometida Mariana González, conocida en redes sociales como La Kim Kardashian Mexicana. La influencer confesó que no seguía al cantante y no lo hará después de su actitud “fuera de lugar”.

No te seguía, solo vine a leer los comentarios, y nunca te voy a seguir.

Las posturas de Vicente Fernández Jr. y Mariana González se sumaron a las reacciones de otros famosos mexicanos como Eugenio Derbez, quien durante un encuentro que tuvo con los medios a su llegada al aeropuerto fue cuestionado al respecto. Sin profundizar en el tema, comentó: “Estuvo tremendamente mal”.

La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita, entonces yo nunca lo he hecho y he estado en las peores aglomaraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado, incluso ustedes mismos (los reporteros) me han puesto un micrófono en la cara y yo se que no lo hacen con la intención de molestarme.

Imagen del episodio en el que, al parecer, los Simpson predijeron el momento en el que Bad Bunny tira el celular de una fanática

Bad Bunny se justificó

Bastaron unas horas después de que se viralizó el video para que el cantante puertorriqueño diera a conocer su versión de los hechos. Sin entrar en detalles, se justificó en Twitter:

La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme el celular en la cara lo consideraré cómo lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo.

