Se desataron bloqueos en Ciudad Obregón tras captura de Ovidio Guzmán

Dos tráileres fueron incendiados cerca del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón [Foto: @everriverac/Twitter]

La recaptura de Ovidio Guzmán empieza a extender la violencia a otros estados, diversos usuarios de Twitter han publicado videos sobre bloqueos que se desataron en Ciudad Obregón. En las grabaciones se puede observar un tráiler que fue incendiado en la carretera Internacional 15, a la altura del kilometro 210, entre los municipios de Cajeme y Navojoa. cerca del Aeropuerto Internacional.

Han circulado videos en redes sociales donde se puede observar el incendio de un tráiler bloqueando la circulación de los automóviles sobre la carretera, mencionando que se trata de bloqueos debido a la captura de “El Ratón” Guzmán. Se informó que los choferes fueron despojados de sus unidades con violencia, incluso uno de ellos recibió un impacto de bala en el tórax, por lo que fue atendido por los servicios médicos.

Las grabaciones muestras una nube negra que se elevaba por varios metros, ya que el incendio aun no había sido controlado, lo que desató el pánico en las personas. En una video mostrado por el usuario @Darian_hn se puede escuchar a una mujer mencionar que los tráileres no habían chocado, situación que demostraba que las llamas habían sido provocadas, además se puede oír a alguien hablar sobre un hombre que esta tendido.

Despojan y queman trailer🔥 en la Carretera Internacional México 15 🛣, frente al Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, #Sonora, tras la detención de #OvidioGuzman. pic.twitter.com/Oyse4m54rg — Darían (@Darian_hn) January 5, 2023

Otro video muestra los impactos de bala que recibió uno de los tráileres, en el cual resultó afectado la persona que se encontraba manejando. Dentro de la información que se puede leer hacen del conocimiento que ya fue atendido por los servicios correspondientes, además de haber sido trasladado de manera consciente.

