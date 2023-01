El destino que Ovidio Guzmán podría tener tras su captura en Culiacán

El secretario de Defensa de México, Luis Cresencio Sandoval, anuncia el arresto de Ovidio Guzmán durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el jueves 5 de enero de 2023 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Mediante conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de la Defensa de la Nación (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer como fue la captura de uno de los objetivos prioritarios de México y Estados Unidos.

Se trata de Ovidio Guzmán, líder de la fracción de “Los Menores” y afín al Cártel del Pacífico (también conocido como Cártel de Sinaloa), quien, tras un despliegue conjunto de la Sedena, Guardia Nacional y las fuerzas policiales estatales, fue detenido al noroeste de Culiacán.

En este contexto, el general confirmó que el también hijo de “El Chapo” Guzmán” fue trasladado a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea.

Una vez en la capital del país, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica.

Si bien las autoridades proporcionaron mayores detalles sobre la captura, evitaron responder preguntas de medios durante la conferencia de prensa, por lo que no se pudo esclarecer cuál sería el destino del hoy aprehendido, aunque se prevé que sea resguardado en la Ciudad de México.

Y es que mucho se ha especulado sobre el caso —como la supuesta muerte de Ovidio Guzmán durante los operativos— situación que ha llevado a las autoridades a instar a la población a evitar compartir información falsa.

Sin embargo, en medio de esta laguna de información, ya se han comenzado a perfilar los posibles escenarios que podría enfrentar el líder del grupo delictivo.

Entre ellos destacan dos: su posible detención en uno de los penales de más alta seguridad en México, así como una probable extradición a Estados Unidos, país en el que actualmente es buscado; pues ambos son escenarios que han experimentado otros miembros de grupos delictivos que han sido capturados.

Cabe señalar que el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, (también conocido como el penal de Almoloya), es la prisión federal de mayor seguridad de México y se ubica en la zona centro del país. En ella han sido resguardados los capos y delincuentes más buscados en territorio mexicano como Rafael Caro Quintero.

Ovidio Guzmán López los Chapitos cualiacanazo Sedena (Ilustración: Infobae/Jesús Avilés)

Buscado en EEUU

De acuerdo con la ficha de busqueda emitida por U.S. Immigration and Customs Enforcent (ICE), en 2 de abril de 2018, Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín Guzmán, fueron acusados formalmente por un jurado federal en el Distrito de Columbia de un cargo de las Secciones 959 (a), 960 y 963 del Código Penal de Estados Unidos no. 21 (conspiración para distribuir más de 5 kg de cocaína, 500 g de metanfetamina y 1,000 kg de marihuana).

Asimismo, se le ha acusado de supervisar aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina en Sinaloa en donde se estima que producen entre 3 mil y 5 mil libras de metanfetamina al mes (según la ficha de búsqueda de las autoridades estadounidenses).

Cabe señalar que es común que el gobierno vecino solicite la extradición de objetivos prioritario a su homólogo mexicano, tal es el caso de Joaquín El Chapo Guzmán (padres de Ovido Guzmán) quien actualmente se encuentra preso en ADX Florence, una cárcel de máxima seguridad ubicada en Colorado.

Y es que, uno de los puntos más destacados desde medios, es que la captura del Ovidio se da a solo unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reuna con el presidnete del país vecino del norte, Joe Biden (quien hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento por los hechos).

