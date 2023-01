“Acto de traición”: Mario Delgado y su posible advertencia a Ricardo Monreal

Mario Delgado señaló que aquel que pretende hacer una división dentro del partido será considerado como traidor (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El titular del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, lanzó una posible advertencia al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, por hacer injerencia en una presunta división al interior del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Del agradecimiento a Cuba a la invitación de AMLO al Papa Francisco, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este jueves VER NOTA

Fue durante la presentación de la nueva candidata de Morena—Delfina Gómez— para las elecciones del Estado de México, que el presidente de la facción guinda dirigió un discurso para advertir y señalar cómo deberían comportarse los integrantes dentro del Movimiento. Oratoria en donde recalcó que aquellas personas que “abonen a la división” serán consideradas como traidores.

“Lo digo claramente quien abone a la división lo que está haciendo es un acto de traición, porque la gente quiero un cambio y eso se logra con la unidad de nuestro movimiento”, indicó Mario Delgado.

.@RicardoMeb, ojo. Dice Mario Delgado que podrías ser traidor al movimiento por andar dividiendo y no cuadrarte ante el resultado de las encuestas.



¿Es verdad? pic.twitter.com/DPfrXCSiOB — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) January 4, 2023

Y es que estas advertencias por parte del líder de Morena pueden hacer referencia a la situación que ha propiciado el senador Ricardo Monreal tras los rumores de su posible salida de la facción guinda. Una polémica que se acrecentó durante la votación del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel.

Ricardo Monreal presentó calendario para 2023 con su imagen: “Ni me dejo ni me rajo” En su calidad de presidente de la Jucopo del Senado, el morenista deseó que la elección del presidente de la SCJN se realice con autonomía VER NOTA

Durante el proceso de validación en el Congreso de la Unión de la iniciativa reformatoria secundaria en materia electoral, el oficialismo y la oposición se sumergieron en una lucha de poder para debatir tal proyecto. Sin embargo, y pese a pertenecer a la bancada morenista, el senador Monreal se mantuvo al “margen” de dicha controversia para no quedar mal con ambos bandos.

Pero la postura del presidente de la Jucopo en el Senado no resultó favorable para su partido, pues después de un devenir en la aprobación de la reforma electoral de AMLO, Monreal dio su última palabra presentando un voto particular con el que rechazaba la iniciativa presidencial por “violar la Constitución”.

Audios, jaguar y demandas: así fue el polémico 2022 de Alito Moreno El líder nacional del PRI vivió uno de sus peores años a nivel mediático, debido a que fue protagonista de múltiples escándalos, algunos terminaron en instancia judiciales y aún no concluyen VER NOTA

Lo anterior acrecentó los rumores de su posible salida de Morena y dejó en evidencia que, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de partido, él no estaba de acuerdo con los mandatos del titular del Ejecutivo federal. Cabe resaltar que algunos senadores y diputados morenistas estaban de lado del legislador Monreal pero durante la discusión del Plan B electoral vislumbraron por no apoyar su voto particular.

Ricardo Monreal Ávila rechazó el Plan B electoral pero la oposición lo crítico por no definirse a tiempo. (Twitter/Senado)

Los integrantes de Morena han señalado en varias ocasiones que las “nuevas amistades” del senador Monreal no son vistas con “buenos ojos” pese a que el legislador ya declaró semanas pasadas que no saldría del movimiento porque se considera un miembro “fundador” de dicho partido.

De hecho, el propio Mario Delgado declaró que el senador Monreal es un “cuadro muy importante” para Morena, incluso a pesar de su postura en contra de la reforma en materia electoral.

Fue el pasado 20 de diciembre, durante una reunión con el presidente Andrés Manuel en Palacio Nacional con otros legisladores de Morena, que Mario Delgado salió en defensa del legislador Monreal Ávila tras las críticas por votar en desacuerdo del Plan B. Declaraciones en donde indicó que dentro de la facción guinda existe libertad para sus integrantes y que el presidente de la Jucopo en el Senado puede asumir sus responsabilidades como mejor le convenga.

(Ricardo Monreal) claro que le suma a Morena. Es un cuadro muy importante que ayudó a la formación de este movimiento (...) debemos ser tolerantes”, sostuvo el morenista ante los cuestionamientos de los medios.

SEGUIR LEYENDO: