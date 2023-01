Adolescentes arrojaron cohetes por la ventana de una casa en Naucalpan

Una casa resultó dañada por los cohetes que adolescentes lanzaron al interior (Twitter)

Una casa ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), resultó afectada luego de que un grupo de adolescentes lanzó cohetes por la ventana. El hecho quedó registrado un video que captó la atención en redes sociales este 3 de enero.

Así fue asaltada una pareja por sujetos armados en calles de Naucalpan Mientras caminaban fueron sorprendidos por tres hombres que bajaron de un vehículo color gris VER NOTA

En una grabación de menos de 30 segundos se puede ver el momento en que los cuatro adolescentes se acercaron a la casa, uno de ellos sosteniendo una bolsa, tuvieron una breve conversación durante la cual aparentemente se pusieron de acuerdo para ejecutar su plan.

Finalmente uno de los adolescentes tomó un cohete y luego de que uno de sus acompañantes lo encendió, corrió hasta la ventana de la vivienda para arrojarlo. Todos huyeron del lugar en el momento en que el artefacto se activó.

Un grupo de adolescentes provocaron daños a una propiedad al lanzar cohetes

El cohete rompió el cristal y quemó la cortina de la recámara, que presuntamente pertenece a una niña de cuatro años, quien no se encontraba ahí, según dio a conocer el reportero Carlos Jiménez a través de su cuenta de Twitter @c4jimenez.

Qué hacer en caso de quemaduras con cohetes o fuegos artificiales También se recomienda no usar remedios caseros y acudir al médico de forma inmediata VER NOTA

“Así encendieron estos cohetes y los arrojaron a una casa en @GobNau @SoyNaucalpan. Una ventana se reventó, una cortina se quemó… los cohetes cayeron en la cama de una niña de 4 años que, por fortuna, no estaba ahí en ese momento.”, informó el periodista este 3 de enero.

La grabación, que ha superado las 10 mil reproducciones, causó indignación en la red. Decenas de usuarios reprobaron las acciones de los jóvenes y expresaron su deseo de que reciban un castigo por haber dañado propiedad privada y arriesgar la vida de sus ocupantes, pues aseguraron no se trató de una broma que deba ser pasada por alto.

En redes sociales exigieron que los adolescentes reciban castigo (Archivo)

“Delincuentes en potencia, ya saben lo bueno y lo malo, esto no es una travesura. Y deben de responder por los daños”, “Eso ya no es travesura, no juego de niños, se llama vandalismo, daño a propiedad, y se debe juzgar” y “Lo menos que pueden hacer, es entregar a los hijos o denunciar si los conocen” fueron algunas de las respuestas.

Cohete “cara de diablo” explotó y provocó la muerte de un hombre

Este caso se sumó a varios más que ha demostrado el peligro de lanzar cohetes, tan comunes durante las festividades diciembre. Tan solo el 31 de diciembre se registraron dos incidentes en los que un hombre y un niño murieron por este causa.

Un hombre murió tras explotarle una “cara del diablo” al igual que un niño de Tijuana al incendiarse su casa Letales accidentes se han llevado a cabo en diversos estados por el uso de pirotecnia sin cuidado, las autoridades han alertado que no son juguetes VER NOTA

Uno de los accidentes ocurrió en Tamaulipas cuando un cohete “cara del diablo” explotó mientras un hombre lo manipulaba. Trascendió que luego de que la víctima encendió el artefacto este no se activó por lo que creyó que se había cebado, fue entonces que se acercó para investigar que había sucedido y el cohete explotó en su rostro, provocándole la muerte.

Un cohete explotó en rostro de un hombre, provocándole la muerte (Especial)

Mientras que en Tijuana, Baja California, un niño de doce años murió en un incendio en su casa, el cual se presume pudo haber comenzado por un cohete que cayó en la propiedad. Las autoridades recibieron el reporte del hecho minutos años de año nuevo.

El adolescente fue encontrado vida fuera de su casa; falleció debido a un paro cardiorrespiratorio derivado de la inhalación de una cantidad excesiva de humo. Testigos informaron que la familia ya se encontraba dormida y no se dieron cuenta de cuando comenzó el incendio, por lo que al momento en que los servicios de emergencia llegaron nada pudiero hacer por el niño.

SEGUIR LEYENDO: