Ni miel, ajo o sábila: por qué las mascarillas de productos naturales podrían dañar la piel

En redes sociales uno encontrará a supuestos “influencers” dando consejos para tener una mejor piel o quitar el brillo de su rostro, pero lo que las personas deben de saber es que hay muchas propiedades de los alimentos que dañan el rostro.

Durante muchos años cuando las personas necesitaban hacerse una limpieza en la cara buscaban productos naturales para realizar en casa y utilizar el menjurje para ayudar al rostro, esto se replicó durante generaciones e incluso en la pandemia, sin embargo, no muchos saben que puede ser que estén haciendo un mal para su piel.

Por esa razón Infobae México habló con la dermatóloga Patricia Carmona el cual dijo que no lo recomienda.

“Los remedios caseros son una forma que la gente tenía antes de ir probando, a ver si algo que no fuera tan caro y que estuviera al alcance les servía, porque de hecho los abuelos no tenían un dermatólogo, creo que mi maestra, la doctora Obdulia (quien murió en este 2022), fue una de las primeras dermatólogas del país”.

Lo que puede llegar a suceder con las antraquinonas “es irritación, enrojecimiento o hasta urticaria y justamente el paciente piensa que es super buena la sábila porque es natural”, pero confunden “natural con bueno y no”. (Foto: patri.derma/Instagram)

Al no tener dermatólogos “tenían que hacer algo ellos mismos, de una forma sencilla, para poder calmar algún síntoma que tenían. Definitivamente les irritaba o cuando algún insecto les picaba o algo salía en la piel recurrían a eso, pero eso fue hace mucho tiempo”, comentó.

Eso no quita que hoy en día ya se tenga la tecnología necesaria para conocer lo que le sucede a la piel y a pesar de que no todos tienen acceso, debería de ser parte de la rutina ya que sería lo ideal con el precio justo y no buscar lo barato, porque eso es lo que mucha gente pide al tratarse de la salud.

“No los recomiendo porque eso es demostrar la falta de confianza, por no decirle menosprecio, a los síntomas de la piel que es muy importante. Si te sale un grano no es por estético, es porque algo de mi interior está mal”, mencionó.

Además, la doctora Patricia confesó que los remedios caseros van a empeorar “por ejemplo, mucha gente utiliza limón con bicarbonato en las axilas para despigmentar”.

Uno de estos casos fueron pacientes quemadas con sábila “El aloe vera si es bueno, pero si se lleva a cabo un proceso químico y se le quita unas sustancias que se llaman antraquinonas”, señaló.

“El limón y el bicarbonato van a modificar el PH de la piel y van a producir ardor, irritación, incluso puede ver hasta ampollas o resequedad. Van a empeorar el problema. Si tú crees que te van a quitar las manchas y si las manchas son por un problema interno, no, va a pasar”.

Incluso, hay gente que usa aceite de coco, el cual no es bueno porque “obstruye los poros, causa acné, comedones (puntos negros), entonces no va a solucionar nada y va a ocasionar un problema mayor”.

En su experiencia, la pandemia fue un momento donde descubrió varios casos que son ejemplo de que no debe de utilizarse, ya que fue muy popular que los “influencers” dieran este tipo de información.

Otro de los alimentos que es malo para la piel es el ajo “que contiene alinasa y quema la piel. Incluso no faltó la que se puso cúrcuma y estaba toda amarilla y le tardó bastante tiempo el color o incluso el huevo que reseca”.

Eso sí, la dermatóloga afirmó que los medicamentos o skin care tienen un elemento natural porque “ya pasó por un proceso químico y eso será mejor que si te lo untas”.

Los remedios caseros van reaccionar en el momento y todos lo que se ponen en la cara “no van a causar algo a largo plazo, es un irritativo y lo que puede llegar a largo plazo son las dermatitis por poner aceites o vinagre, y la quemadura no es a largo plazo pero es un problema importante”.

Hay marcas cosméticas que usan la mercadotecnia para que la gente pueda utilizarlas, es el caso de las cremas con olores o que se sientan bien, pero “realmente no van a tener un ingrediente activo que te ayude o cambie algo en la piel”, finalizó.

“Los aceites causan dermatitis acneiformes, que si tú no la tratas con un dermatólogo se pueden quedar meses”.

La recomendación de la dermatóloga serán aquellos productos que tengan la recomendación dermatológica y científica, “ahora hay gente que hace sus sueros, que son naturales y veganos, mil cosas y ¿quién me dice que me van a funcionar?”, cuestiono.

