¡Más que un Azteca! La exuberante cifra que logró reunir Los Ángeles Azules en la CDMX

La popular agrupación logró reunir a miles de habitantes de la CDMX (Foto: Instagram/@claudia_shein)

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura capitalina, informó que la fiesta y el concierto de Los Ángeles Azules para despedir el 2022 ha sido un rotundo éxito. Luego de lograr obtener a miles de espectadores con la proyección gratuita de Pinocho, la viral versión de Guillermo del Toro, los capitalinos fueron testigos de otro gran evento masivo.

Después de 2 años sin celebración por la pandemia de COVID-19 que generó un distanciamiento y completo cambio de paradigma social, la agrupación de “Iztapalapa para el Mundo” con más de 40 años de trayectoria convirtió un escenario en el Ángel de la Independencia en uno de los eventos con mayor número de asistencia de lo que fue el 2022.

La Secretaría de Cultura informó la exuberante cifra que logró reunir la agrupación mundialmente conocida por canciones como Nunca Es Suficiente, Amor A Primera Vista en colaboración con Belinda así como el clásico El Listón De Tu Pelo que grandes y chicos correo y bailan, siendo rectificado por miles de capitalinos que acudieron a la cita en una de las vialidades más emblemáticas de México: Paseo de la Reforma.

El concierto causó euforia entre los capitalinos (Foto: Instagram/@claudia_shein)

La cifra final ha sido estimada por una cantidad de 100 mil personas, superando la capacidad que tienen importantes recintos de la capital del país como El Palacio de los Deportes, El Foro Sol y el mismo Estadio Azteca, donde recientemente el cantante más escuchado del mundo tuvo dos polémicas presentaciones, Bad Bunny.

“Cien mil personas recibieron el 2023 en el Ángel de la Independencia bailando y cantando con Los @angelesazulesmx ¡Gracias por acompañarnos! #LaCiudadQueLoTieneTodo @GobCDMX @claudiashein21″, tuiteó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México causando gran revuelo debido a los testimonios de los asistentes que ya han comenzado a ser compartido en redes sociales.

Por su parte, la jefa de de gobierno de la CDMX compartió un breve clip donde se puede ver como los miles de asistentes disfrutaron del cierre de año 2022, luego de haber sido considerado como uno de los que más eventos culturales y gratuitos tuvo en la historia de la capital del país: “Así cantan Los Ángeles… en el Ángel de la Independencia”, escribió en Twitter.

100 mil personas asistieron al concierto según el gobierno de la CDMX (Foto: Twitter/ @CulturaCiudadMx)

“Los chilangos cerramos el 2022 o también conocido como el año de los conciertos en la Ciudad de México con algo muy a nuestro estilo y que demostró una vez más que la cultura debe estar de la mano de todo tipo de acción social siempre”. “Ni un alma más ahí pero fue algo increíble”. “Fue una experiencia que muchos no vamos a olvidar por que no todos los días ves a 100 mil personas corear ‘17 años’ o bailar como si no hubiera otra vida”, respondieron los asistentes.

¿Cuánta gente reunió la proyección de Pinocho de Guillermo del Toro?

Alrededor de 10 mil personas se reunieron en el Zócalo capitalino para disfrutar de la proyección gratuita de la película Pinocho del director mexicano Guillermo del Toro. Así lo informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, después de la realización del evento cultural con gran éxito.

“Esta noche 10 mil personas reunidas en el corazón del país disfrutaron de la proyección de la película Pinocho del cineasta mexicano Guillermo del Toro”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

