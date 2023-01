Enrique Graue respecto al caso Yasmín Esquivel: “no acepto que se vulnere el prestigio y la honorabilidad de la UNAM”

Enrique Graue, rector de la UNAM, comunicó en un boletín al respecto del caso de Yasmín Esquivel, que la Universidad goza de la confianza de la sociedad mexicana y ello es una de sus principales fortalezas. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Alrededor de las 15:00 horas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió mediante sus redes sociales un boletín en el que se pronunció el rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue Wiechers, al respecto del caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, señalada por presunto plagio de tesis. En el documento se expone que después de un análisis de la documentación por el Comité existe coincidencia superior al 90 por ciento entre las tesis, por lo que, “resulta evidente la existencia de un plagio”.

Asimismo, Graue Wiechers enfatizó que la UNAM realizará acciones para que no se vuelvan a repetir casos como este, por lo que se prevé se incluyan reformas a la normatividad universitaria a través de herramientas digitales que detecten irregularidades.

“La Universidad Nacional Autónoma de México goza de la confianza de la sociedad mexicana y ello es una de sus principales fortalezas. La verdad está en la esencia de la UNAM y constituye un valor fundamental de nuestro actuar y de nuestro quehacer. Por estas razones, en mi calidad de Rector, no acepto que derivado de disputas ajenas se vulnere el prestigio y la honorabilidad de la Universidad”, apuntó Graue Wiechers.

UNAM mencionó que hay una 90% de coincidencia entre tesis de Esquivel y una anterior (UNAM).

La investigación indicó a que la tesis sustentada en 1986 podría ser la original, y no la de y no la de la servidora pública. Aunque todavía no se dio una resolución final del caso.

La UNAM apoyó la decisión de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de continuar con el análisis, después de recibir un testimonio notariado que comprobaría que la ministra no es responsable: “expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente, en 1987″, se lee en el documento.

Asimismo, la UNAM consideró que estos hechos como contradictorios y comunicó que se necesitará la recopilación de información adicional, previo a la determinación que señale a los culpables realizada por la FES Aragón.

“De acuerdo con el comunicado del Comité de la FES Aragón, una vez retomadas las actividades académico-administrativas, convocará a una próxima sesión para continuar con su trabajo, allegándose de las opiniones técnicas que requiera, así como para analizar la actuación de la Directora de ambas tesis, en estricto apego a la normatividad universitaria”, se puntualiza en el boletín.

UNAM respaldó la decisión de FES Aragón de retrasar la decisión en el caso Yasmín Esquivel. (VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

La UNAM explicó la modificación al archivo de tesis de Yasmín Esquivel, que ésta mencionó el 30 de diciembre. También argumentó que al documento fueron incluidas páginas faltantes: “Hubo necesidad de retomar el microfilm para escanear las páginas faltantes y completar el PDF en el repositorio de TESIUNAM”, se destacó.

La Máxima Casa de Estudios indicó que se descubrió la ausencia de ochos páginas del trabajo de la ministra al comparar las tesis involucradas en el plagio, mismas que no se agregaron en el proceso de digitalización que se tuvo que llevar a cabo debido a que originalmente la tesis fue microfilmada.

Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN reiteró que se trata de pruebas que le ayudan para demostrar que el trabajo con el que obtuvo su título profesional es de su autoría. También aseguró que confirman que detrás de las acusaciones hay intereses ajenos que pretenden intervenir en el proceso para elegir al nuevo titular de la SCJN.

