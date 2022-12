Santa Fe Klan negó que su papá haya sido balaceado

Santa Fe Klan desminitó la supuesta balacera que habría recibido su padre (Jovani Pérez/Infobae)

Luego de que recientemente algunos medios de comunicación y cuentas en las redes sociales dedicadas a compartir noticias del medio del espectáculo difundieran que el señor Ricardo Quezada, padre de Santa Fe Klan, y su escolta habían recibido disparos de arma fuego tras discutir con sus vecinos, ahora el rapero ha hablado al respecto.

Qué ha dicho Maya Nazor tras su ruptura con Santa Fe Klan Entre especulaciones sobre el motivo de la separación, una supuesta “tercera en discordia” ya aclaró la situación VER NOTA

Y es que según se publicó, el señor había tenido una discusión en el barrio de Santa Fe, en Guanajuato, el pasado domingo 25 de diciembre con unos vecinos, quienes tras el altercado lo habían seguido hasta su casa, donde le dispararon sin causarle mayor daño, pues la bala sólo habría alcanzado a rozarle.

Se dijo también que Ángel Jair Quezada Jasso, nombre completo del famoso rapero, no se encontraba con su familia cuando su papá fue presuntamente baleado. Y es que el intérprete de Me iré con ella sí habría pasado la navidad con su familia en Guanajuato, en la calle La Bufa, del barrio Santa Fe, pero se habría retirado después de la cena.

El rapero de 23 años no ahondó en detalles de lo que habría ocurrido la noche de Navidad (Foto: CUARTOSCURO)

Luego de esta información, el padre del pequeño Luka, fruto de su relación con la influencer Maya Nazor, se pronunció en Facebook sobre ello y llamó “chismosos mentirosos” a quienes difundieron esta noticia que provocó la preocupación entre los seguidores del artista de 23 años.

Cuánto podría recibir Maya Nazor de pensión alimenticia por su hijo con Santa Fe Klan La influencer enfrentó las especulaciones que giran en torno a su rompimiento con el rapero y aseguró que su noviazgo no fue por interés VER NOTA

“Pinches chismosos mentirosos. Estamos todos bien. No anden inventando mentiras”, escribió el artista en su cuenta, refirieindo a dicha nota y sin dar mayores detalles ni referirse específicamente a la supuesta agresión.

Desde que se difundió la información se esperaba que Santa Fe Klan diera su versión de lo sucedido, pero con este breve mensaje echó abajo todo lo publicado.

La aclaración del artista recibió 14 mil reacciones y múltiples comentarios: “Yo estuve ayer por la noche ahí, y todo se miraba muy tranquilo. Saludos desde Irapuato!”, “Ya me había espantado, lo bueno que están bien todos, saludos y cuídense mucho”, “Chale, gente chismosa, pero ya que la envida antes de todo”, “Qué bueno que tu papá está súper”.

Para Fofo Márquez, Maya Nazor fue novia de Santa Fe Klan por interés: “Ya sé cómo opera” El influencer conocido como ‘niño millonario’ explicó que alertó a su amigo Santa Fe cuando comenzó una relación con la también creadora de contenido, hoy madre de su hijo Luka VER NOTA

“¿Qué pasó con Ángel? No quiero hablar de eso y sólo les pido mucho respeto tanto para él como para mí. El día que queramos hablar lo vamos a decir, no tengo más qué decir”, contó dirigiéndose a sus cuatro millones de followers.

Maya aseguró que pervive un respeto con el papá de su hijo y pidió a sus seguidores que no le pregunten más al respecto.

“Sólo sí me gustaría que dejen de estar preguntando todo el tiempo, en mis tiktoks, en mis fotos, ya basta, Ángel es Ángel y yo soy yo, pregúntenle a él. Lo único que les quiero decir es que hay mucho respeto y cariño porque tenemos un bebé y siempre lo habrá. Y a ustedes les pido lo mismo, cariño y mucho respeto”, declaró la joven de 23 años.

La pareja se separó a cinco meses del nacimiento de su bebé Luka (Fotos Instagram: @nazormaya // @santa_fe_klan_473)

Poco después de ello, el influencer Fofo Márquez expresó en un live que, en su apreciación, Maya Nazor sólo se había acercado a Santa Fe por interés. Así lo dijo el también conocido como “niño millonario”.

“Yo ya no quería dar respuestas a nada de esto porque me dicen ‘solamente buscas hacer polémica’, ‘Santa Fe no te pidió tu opinión’. Fui fuertemente criticado las veces pasadas cuando yo simplemente di mi opinión de lo que pasaba de cuando andas con una dama interesada”, expresó.

Fofo también refirió saber cómo identificar a personas deshonestas, pues desde pequeño y al paso del tiempo, ha sabido distinguir a quien se acerca a él con intenciones ocultas.

“Entiendan que a mí desde niño me he rodeado con falsas amistades y se me han acercado mujeres, pues tratando de asegurar su futuro, por así decirlo, entonces yo ya sé cómo opera esa gente. Yo ahorita hablo con el máximo respeto a Maya y a Santa Fe”, añadió el creador de contenido.

SEGUIR LEYENDO: