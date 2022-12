Qué ha dicho Maya Nazor tras su ruptura con Santa Fe Klan

Maya Nazor pidió desde el principio que la gente respetara la ruptura y no preguntara detalles al respecto

Mientras Santa Fe Klan mostró recientemente un adelanto de Separaos, un tema tras su separación de Maya Zepeda Nazor, la modelo tuvo una cena con la influencer Yeri Mua, una de las más populares en redes sociales.

Santa Fe Klan y Maya Nazor terminaron su relación a cinco meses del nacimiento de su bebé: “Pido respeto” El controvertido rapero y la influencer, ambos de 23 años, se encuentran distanciados a tan sólo unos meses del nacimiento de Luka VER NOTA

A través de la cuenta de la creadora de contenido, se pudo ver a ambas con una leve sonrisa, aunque no detallaron en qué lugar ocurrió esta convivencia, ambas estaban vestidas y maquilladas de forma especial, por su parte, Maya lució un radical cambio de look, pues se pintó el cabello de naranja.

En la foto, Yeri Mua se limitó a escribir “Cenita turbia” en la historia temporal de Instagram, por lo que los seguidores de ambas comenzaron todo tipo de especulaciones, la principal fue que las dos se habían reunido para superar o asimilar sus recientes rupturas amorosas.

Esta es la única imagen que subieron sobre su cena (Instagram/@yerimua)

Cabe recordar que el 9 de diciembre, Yeri Mua denunció acoso de su expareja en un antro de Veracruz e informó que incluso sus amigos resultaron lesionados.

Santa Fe Klan lanzó un adelanto de “Separaos”, una supuesta canción para Maya Nazor tras su distanciamiento El rapero guanajuatense compartió con sus fans una versión de su nueva canción sobre desamor VER NOTA

De esta forma, los seguidores tanto de Yeri Mua como de Maya asumieron que ambas estaban hablando de Brian Villegas y Santa Fe Klan, respectivamente. En una dinámica de preguntas y respuestas, la ex pareja del rapero ya había solicitado que no le pidieran detalles sobre la ruptura:

“No quiero hablar de eso y solo les pido mucho respeto tanto para él como para mí. El día que queramos hablar lo vamos a decir. Sí me gustaría que dejen de estar preguntando todo el tiempo, en mis tiktoks, en mis fotos, ya basta, Ángel es Ángel y yo soy yo, pregúntenle a él. Lo único que les quiero decir es que hay mucho respeto y cariño, porque tenemos un bebé y siempre lo habrá. Y a ustedes les pido lo mismo, cariño y mucho respeto”, dijo.

Ninguno de los dos dijo explícitamente el motivo por el que se separaron (Instagram/@nazormaya)

Fue el 19 de diciembre cuando Maya y Santa Fe Klan —cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso — confirmaron su separación, la cual ocurrió cinco meses después de que naciera su hijo Luka.

La verdadera razón porque Santa Fe Klan rompió en llanto durante un concierto: ¿Fue por Maya Nazor? El cantante no pudo contener sus lágrimas cuando cantó “Se acabó”, una canción que lanzó este 2022 VER NOTA

En junio, este fue el mensaje que el rapero dedicó a su entonces pareja tras el nacimiento de su primogénito:

“Le doy Gracias a dios por mandarme a la mejor mujer y muchas gracias al destino por mandarme a mi Luka hermoso en el momento perfecto mis respetos chula @nazormaya ¡Te la rifaste ese día! Los amo por siempre”

Aunque en su momento se dejaron ver sumamente enamorados y compartieron las primeras fotografías junto a su bebé, ahora hay incertidumbre sobre lo que pasará con el menor.

En su momento, Santa Fe Klan se dijo muy feliz por el nacimiento de su hijo e incluso agradeció a Maya por ser su entonces pareja (Instagram/@nazormaya)

Por qué Maya Nazor y Santa Fe Klan se habrían separado

Ninguno de los dos ha mencionado explícitamente el motivo del término de su romance, pero en redes sociales, el intérprete de Un día todo se termina ha dejado ver que habría una tercera persona en su vida.

Aunque él no ha dicho que Mona y Santa Fe Klan sean algo más que amigos, sus seguidores detectaron que su convivencia estaría llena de complicidad y que incluso, el rapero tiene mejor relación con ella que Geros, su actual pareja.

Sobre el rumor, los usuarios de TikTok han hecho este tipo de comentarios de la creadora de contenido:

Mona ya dijo que no tuvo la culpa de la separación entre Santa Fe Klan y Maya (Captura TikTok)

“Mona y Ángel hacen bonita pareja”. “Santa Fe y Mona pegan más como pareja”. “Mona y Ángel si combinan”. “Que lindo le dijo ahorita ‘Te traigo unas’, que atento, que hermoso”. “Si la pone nerviosa”. “Los dos vienen desde abajo y son tan parecidos tan humildes y sencillos que serían la pareja perfecta”. “Se gustaron”.

Al respecto, la misma influencer ya respondió que únicamente son especulaciones y que ella no tuvo nada que ver con la situación: “Están diciendo que Santa Fe dejó a Maya por mí, eso es mentira, es totalmente mentira. No me corresponde a mí decirlo, pero no empiecen conmigo porque yo sí sé lo que pasó”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: