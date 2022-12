Por qué JC Chávez atribuyó a Don King su éxito en el boxeo

Julio César Chávez señaló a Don King como el responsable de su éxito (CUARTOSCURO.COM)

A pesar de no desempeñarse en el ring, la presencia de Don King en el mundo del boxeo ha sido una de las más notorias gracias a la cantidad y renombre de personajes que llegó a promover. Entre los estelares que tuvo en su catálogo se encontró Julio César Chávez y, aunque ha sido señalado por haber robado y estafado en dicha relación laboral, el mexicano lo declaró como una pieza clave que lo llevó a conseguir el éxito.

Durante una entrevista con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el Gran Campeón Mexicano destacó a Don King como uno de los personajes más relevantes en su trayectoria deportiva. Si bien su talento fue uno de los factores que lo impulsó al éxito, Chávez afirmó que los acuerdos con el promotor lo llevaron a la cima e, incluso, lo adjetivó como el mejor del mundo.

“Para mí, con todo respeto, ha sido el mejor promotor de la historia. El mejor promotor del mundo. Sin Don King yo no hubiera logrado lo que logré porque de una u otra forma fue el que me encumbró, el que me llevó a lo que yo fui. Lógicamente tuvimos nuestras diferencias pero eso ya pasó y yo a Don King le tengo un gran aprecio”, señaló ante los micrófonos.

La relación entre Chávez y Don King arrancó con la pelea ante Roger Mayweather (Foto: Instagram/jcchavez115)

Y es que el nombre de Don King se posicionó como uno de los más influyentes en la disciplina durante el último tercio del Siglo XX. Firmar con el polémico promotor era una sentencia para los peleadores por discrepancias en la administración de sus ganancias, aunque también una garantía para conseguir las mejores peleas por campeonatos mundiales o duelos de exhibición capaces de paralizar a la afición.

¿Cuánto tiempo duró la relación de Chávez con Don King?

De acuerdo con la serie de Julio César Chávez, interpretada por Armando Hernández, el primer encuentro entre el Gran Campeón Mexicano y Don King se dio antes de la pelea contra Roger Mayweather. En ese sentido, la relación comenzó desde la pelea del 7 de julio de 1985, con la victoria del originario de Ciudad Obregón, Sonora, y se extendió hasta el 8 de diciembre de 1999.

En el prolongado periodo de tiempo, Chávez tuvo una apretada agenda pues sostuvo 27 reyertas y en ninguna de ellas conoció la derrota. En el camino enfrentó a personajes como Kenny Vice, Rocky Lockridge, Edwin Rosario, Ramón Aramburu, contra quien rompió el récord de victorias consecutivas de Nico Benvenuti, así como Sammy Fuentes, Alberto de las Mercedes, Meldrick Taylor, Russell Mosley, entre otros.

Entre los mexicanos que promovió Don King también estuvo Salvador Sánchez (Foto: Cuartoscuro)

Si bien la carrera del mexicano tuvo un ascenso considerable, también sufrió inconsistencias que se conocieron después. Casos de fraude como el de la casa financiera de Londres, Lloyd’s, así como el de Venzor-Chávez, fueron dos de los más mencionados. Incluso, en su libro La vida y crímenes de Don King: la vergüenza del boxeo en América, Jack Newfield aseguró que el promotor defraudó a Chávez por USD 14 millones.

La relación laboral de los dos personajes finalizó por desacuerdos en torno a la posible realización de la segunda pelea contra Meldrick Taylor. En ese momento, Chávez decidió abandonar al promotor y se asoció con Bob Arum, quien entonces era el personaje que peleaba en fama y prominencia a Don King.

A pesar del distanciamiento, Don King intentó demandar a Chávez por USD 3.5 millones de dólares. Solamente el paso de los años fue capaz de mejorar la relación entre ambos personajes. No fue sino hasta el retiro del Gran Campeón Mexicano que llegó la reconciliación.

