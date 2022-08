“No tomaba, no se desvelaba, no fumaba”: Roberto Tello recordó su amistad con Mónica Dossetti

Roberto Tello convivió con Mónica Dossetti en los 90, cuando formaban parte de "El premio mayor" y "Volver a empezar" (Foto: CUARTOSCURO/Archivo)

El pasado 11 de julio salieron la luz unas imágenes en video que conmocionaron al público y a la opinión pública, y es que en el breve clip difundido en internet se puede ver a la actriz Mónica Dossetti siendo objeto de maltrato por parte de su hermano, el también actor y director de escena José Dossetti.

La actriz recordada principalmente por sus papeles en telenovelas de los años 90 en Televisa, padece esclerosis múltiple desde hace más de una década, por lo que se retiró de la actuación y actualmente a sus 56 años necesita cuidados especiales y el uso de su silla de ruedas.

Las imágenes difundidas por el conferencista de inteligencia emocional Pepe Cabello, quien es vecino y amigo de los hermanos Dossetti en Tepoztlán, Morelos, causaron revuelo, indignación y múltiples críticas en contra de Pepe Dossetti, quien en la grabación se le puede ver forcejeando con su hermana e incluso amagar con ahorcarla con un objeto parecido a un cinturón.

La relación entre los hermanos fue tachada de “tóxica”, y pese a que la Fiscalía de Morelos determinó separar a Pepe de Mónica, ordenando que el director de escena abandonara la casa familiar, el tema sigue vigente y ha sido el actor Roberto Tello quien recordó cómo fue su relación con ambos.

En conversación con Infobae México, el actor que convivió con Mónica Dossetti en producciones como Volver a empezar y El premio mayor, contó sus impresiones sobre la desafortunada situación.

“Yo hace mucho que no veo a Mónica, sabía que estaba enferma porque a su hermano Pepe eventualmente lo veo en el Face, lo veía porque hace mucho que no lo había visto. Y con la persona que saca a colacion estos videos tambien tengo una relación de amistad y laboral, Pepe Cabello”, comenzó a narrar el actor también conocido como “El coreano”.

"El coreano" dijo tener varios años sin tener contacto con los Dossetti (Foto: Archivo)

Tello destacó que pese a las arduas jornadas de trabajo donde convivió estrechamente con los Dossetti en los foros de Televisa San Ángel, realmente los llegó a conocer sólo superficialmente.

“Es un tema muy grave porque también pienso que los conocía a ambos, a veces lo malo es que uno mientras trabaja, eventualmente después sales a comer o sales a algún evento, pero no conoces realmente a las personas”.

El actor detrás del personaje de “Keta Mañón” calificó el caso como “muy delicado” y “muy triste”, y se abstuvo de emitir algún comentario personal que pudiera interpretarse como un apoyo a uno u otro “bando”.

José Dossetti se ha mostrado arrepentido de su comportamiento, pero también habló de su propio estado de ánimo deteriorado (Fotos: Captura Venga La Alegría, Instagram/@famomexnti)

“Creo que en el caso de Pepe Dossetti, él lo comenta, el tema de cuidar a una persona en las condiciones en que está Mónica también es un tema muy delicado y uno explota y uno cae en estos errores, no es justificante obviamente de lo que sucedió”.

Tello, quien también participa en el sitcom Una familia de diez, contó que en su momento no notó actitudes extrañas entre los hermanos ni una mala relación.

“Yo te cuento mi experiencia con ellos y cuando yo los conocí o cuando trabajamos juntos, él siempre fue cariñoso de ella, incuso ella abogaba mucho por él, o sea eran dos hermanos muy buena onda. Las circunstancias quizá los lleven a estos hechos, es un hecho muy grave del cual no quisiera tomar partido, lo que opines de uno y otro no te va a dejar bien con ellos”.

A sus 56 años, Mónica se encuentra retirada del medio artístico y se mantiene al cuidado de su familia (Foto: Twitter/@CarLon_2020)

El actor de 53 años destacó que las personas pueden cambiar mucho en poco tiempo, por lo que de aquella Mónica “sana y súper limpia” y de su hermano que “la apoyaba” en todo, no ha tenido noticias en los últimos tiempos.

“El premio mayor, que fue la última novela que yo hice con Mónica, la hicimos hace 26 años, entonces la gente de repente pasa un mes o un año y te dicen ‘ay, no conocía a esta persona’, imagínate en 26 años”.

Dossetti participó en múltiples telenovelas del productor Emilio Larrosa (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Es más grave el hecho en las circunstancias en las que está ella, es un tema muy triste porque ella también era una chava súper limpia, no tomaba, no se desvelaba, no fumaba, cuidaba mucho su salud, se ejercitaba incluso”.

Finalmente “El coreano” criticó el maltrato a Mónica, especialmente por haber sido causado por su propio hermano. “En el caso de ella no sé a qué se deba su enfermedad, no estoy muy empapado sobre el tema, pero es muy grave la situación que pasó y más viniendo de su hermano”.

