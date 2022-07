José Dossetti expuso las dificultades de cuidar a su hermana Mónica: “No es nada sencillo”

José Dossetti confesó porqué prefiere ir a prisión después de aparentemente intentar estrangular a su hermana Mónica Dossetti (Fotos: Captura Venga La Alegría, Instagram/@famomexnti)

El caso de Mónica Dossetti, actriz que se retiró del foco público tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple y de la cual recientemente se filtró un video donde su hermano aparentemente la estrangulaba, conmocionó al mundo del espectáculo.

Así, aunque desde un principio, José Dossetti -el presunto culpable de agredir a la famosa- señaló que efectivamente tuvo un arrebato y violentó a su familiar, fue durante una nueva entrevista para Venga la Alegría donde mencionó que la labor de ser cuidador de una persona enferma no es nada sencilla y ahondó en algunos de los problemas que llegó a tener por estar a cargo de su hermana.

“Antes era cuidada por mi mamá que lo hacía en su casa con mucho amor y la tuvo por cuatro años o más, pero mi mamá es una señora de casi ochenta años que usa bastón y oxígeno. Mónica tiene esclerosis y su condición es difícil porque hay que atenderla en muchos casos”, explicó el cineasta.

Asimismo, el familiar de Mónica destacó que el padecimiento de la actriz no ha sido nada sencillo, pues la mujer requiere medicamentos costosos y no siempre han logrado conseguir los recursos.

Mónica tiene esclerosis múltiple (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Su condición es difícil, es degenerativa y es progresiva. Hay medicinas que cuestan 25 mil pesos mensuales y son cuatro dosis, una a la semana. Hace unos cinco años que Mónica no tiene un tratamiento para su enfermedad, pero a Mónica le fallan a veces las ideas también y eso lo van a constatar porque está en análisis y cosas con la Fiscalía”, dijo Dossetti para las cámaras del matutino de TV Azteca.

Además, el hermano de Mónica remarcó que la artista requiere otros cuidados adicionales a los gastos de salud.

A estas alturas, con 14 años somos su familia la que estamos alrededor de ella, tratando de poner presupuesto, olvídese de medicinas y esas cosas, a veces Mónica usa pañal, ciertas cosas en su alimentación, en sus consumos, no permite que le den en la boca.

Dossetti ahondó en que la actriz de telenovelas como Atrévete a soñar o Hasta el fin del mundo intenta ser autónoma y, aunque tiene enfermera, ella prefiere atenderse a sí misma.

Mónica Dossetti fue captada en video (Foto: @Twitter @c4jimenez)

“Prende la televisión, tiene un teléfono que siempre usa. Yo durante 14 años nunca llegó a la casa con ayuda. Fui a pedir trabajo con gente importante de la televisión y no quisieron. Ya no les gusté, nadie más me dio trabajo”, puntualizó el hombre

El hermano de la famosa apuntó que se le asignarán tratamientos y citas psicológicas con médicos especialistas para poder atender mejor a su familiar en el futuro.

“Es mi obligación mi hermana, su bienestar y que coma a diario, pero es obligación de todos que esto no nos pase como sociedad, por eso hablo de esto, porque quiero que se divulgue de forma correcta lo que está pasando”, destacó.

¡En exclusiva para #VLA, José Dossetti nos comparte los cuidados y problemas que implicaba cuidar a su hermana, Mónica Dossetti! 😱📺 #EsteMartesQuieroBailar pic.twitter.com/TtkpBy6oUE — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 19, 2022

Cabe recordar que, durante una entrevista que tuvo José Dossetti para Ventaneando, aseguró que después de agredir a su hermana se arrepintió casi inmediatamente y se disculpó con ella.

“No tengo justificación, es indefendible mi actitud en el video. Estoy en terapia, tengo un par de años que me va muy mal. Uno despierta nada más para pagar cuentas”, agregó.

