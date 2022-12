Luis Donaldo Colosio contó por qué no se incorporó al PRI como su padre

El presidente municipal de Monterrey contó su razón para no militar en el partido donde se desarrolló su padre (Cuartoscuro/Twitter/@INAImexico)

El presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, respondió a los cuestionamiento sobre el porqué no aceptó unirse a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —instituto donde se desarrolló su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, su carrera política e incluso fue candidato a la Presidencia de la República en 1994— y, en cambio, representa a Movimiento Ciudadano (MC) con el cual llegó a ser el alcalde de la capital de Nuevo León.

Fue durante una entrevista que el político indicó que su razón para no estar en el tricolor fue porque no buscaban en él un político joven, sino, más bien, como un capital político para que siguiera perpetuando la imagen que dejó su padre como funcionario del Estado mexicano.

Aunado a lo anterior, Colosio Riojas puntualizó que, aunque muchos partidos se sienten “cómodos” utilizando imágenes de personajes como capital político, lo que a él le interesa es conservar la imagen de su familia, así como el legado que le heredaron, por lo que prefirió priorizar su carrera desde un lugar diferente al que muchos habrían apuntado.

“Precisamente porque la gente que ve mi nombre como capital, es gente que no es mi amiga y gente que no entiende; mientras a ellos se les puede hacer muy fácil o muy cómodo o muy interesante tener ese capital político, o sea, yo lo que quiero es a mi papá, o bien, yo lo que tengo es capital moral que él medio, que él me enseñó, que él me instruyó, tanto él como mi mamá”, expresó.

Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado en Lomas Taurinas, Baja California (ARCHIVO/ELOY VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Fue durante su conversación con la periodista Sabina Berman, en el programa Largo Aliento del Canal Once, que el alcalde de Monterrey recordó que sí fue buscado por el Revolucionario Institucional, pero que descartó ser parte del mismo, pese a que desconocía si seguiría en la política o en otro ámbito.

Asimismo, Berman rememoró que 10 años atrás había entrevistado al ahora militante del partido naranja, el cual sentenció que, si decidía incursionar en el mundo que llevó al reconocimiento nacional a su padre, no sería con el tricolor ya que consideró que sentiría una especie de traición. Ante dicho recordatorio, Colosio agregó que en ese momento la invitación a unirse a las filas del PRI eran por “ser hijo de...” y no por su capacidad.

“Te das cuenta cuando las intenciones son porque te tengan aprecio, en ese entonces nadie me conocía y la invitación no me la estaban haciendo a mí, se la estaban haciendo al hijo de, alguien que iba a ser un activo político para sus filas...es una enorme falta de respeto”

Finalmente, sentenció que se siente tranquilo con la decisión que tomó debido a que haber aceptado la invitación del PRI hubiera sido una falta de respeto no solo hacia su persona, sino también para su padre e, incluso, para el tricolor “qué forma tan pobre de engrosar sus filas”.

Luis Donaldo Colosio Riojas encabeza las encuestas de Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República (Twitter/@samuel_garcias)

Y es que la popularidad de Colosio Riojas ha ido en aumento en los últimos meses, tanto así que encabeza las preferencias al interior del Movimiento Ciudadano para la candidatura a la Presidencia de la República en 2024, sobre los gobernadoras de Nuevo León y Jalisco, Samuel García y Enrique Alfaro, respectivamente.

Pese a lo anterior, el presidente municipal de Monterrey ha dejado claro que esperará hasta 2023, cuando los partido hayan decidido cómo escogerán a la persona que los representará, pues indicó que tiene un compromiso con la ciudadanía que votó por él en 2021.

“En mi caso, saben que mi mandato dura tres años. Entonces, como me puedo reelegir, puedo optar por otras opciones, pero no me gusta decir”, explicó ante los medios que lo esperaban a las afueras del edificio de gobierno, además, indicó que tendrá un tiempo para reflexionar sobre su siguiente paso.

