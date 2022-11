Extraño suceso ocurrió en Hoy a dos años de la muerte de Magda Rodríguez: “Nos trata de decir que aquí está”

Magda Rodríguez falleció intempestivamente a los 57 años (Foto: Archivo)

A finales del mes de octubre de 2020, en medio de la crisis sanitaria que puso en jaque al mundo, Magda Rodríguez acudió a una fiesta a la que acudieron varios famosos, algunos de los cuales tras el encuentro dieron positivo a COVID-19.

Entonces, quien fuera productora del programa Hoy comenzó a sentirse mal el día de La noche de brujas, 31 de octubre, por lo que en medio de su sospecha de haber contraido la enfermedad, le pidió a su hija Andrea Escalona que no pasara la noche en su casa, como habían pactado, por precaución y para no exponerla ante un posible contagio.

Sin embargo al día siguiente, Día de muertos, Andrea al no tener noticias de Magda y luego de que no cotestara sus llamadas telefónicas, le pidió a la señora que la asistía en casa que ingresara a su habitación, fue entonces cuando la encontraron sin vida sobre el piso.

La productora se desangró tras un choque hipovolémico que sufrió en pleno Día de muertos (Foto: Instagram)

Tras la llegada de los paramédicos, confirmaron que la ex productora de Hoy sufrió un “choque hipovolémico” derivado de un sangrado en el tubo digestivo. Esta pérdida de sangre generó que la mujer de 57 años perdiera tanta sangre que su corazón se quedó sin fuerzas.

La noticia fue devastadora para su hija Andrea, quien entonces ya formaba parte del cuadro de conductores del programa matutino de Televisa. Desde entonces y a la fecha el programa pasó a ser producido por Andrea Rodríguez, hermana de la fallecida, y con su participación, Hoy sigue liderando la audiencia en su horario en televisión abierta.

A dos años del deceso de Magda Rodríguez, su hija y su hermana mencionaron que el pasado martes 1 de noviembre de 2022 sucedieron hechos extraños en el foro del programa Hoy, emisión que por muchos años anheló producir la fallecida.

Andrea ha reconocido que su mamá le hace mucha falta ahora que está embarazada (Fotos: @magdaproducer - @andy_escalona)

Según Andrea Rodríguez, el día del aniversario luctuoso de Magda, una cámara dejó de funcionar sin más, algo de lo que no encuentra una explicación lógica. “Te cuento que ayer me dice el director de cámara que se fregó una cámara, no hubo manera y el switcher empezó a fallar también y ella (Magda Rodríguez) nos trata de decir de una y mil maneras que aquí está”, contó la productora al programa Ventaneando.

Asimismo, hablaron sobre el extraño suceso que ocurrió en el foro del programa de espectáculos emblema de TV Azteca cuando a pocos días del deceso de Magda de repente se comenzaron a escuchar diversos ruidos en las bocinas del foro.

Sobre ello, Escalona aseguró que dicha situación inusual sí está relacionado con su madre, ya que cuando la productora trabajó en la televisroa, compartió foro con Ventaneando. Cabe recordar que fue Magda quien lanzó y mantuvo en la preferecia del público por más de dos años el programa de citas Enamorándonos, convirtiéndolo en un éxito de la barra vespertina del canal.

Un suceso paranormal sorprendió a los conductores de Ventaneando a pocos días del deceso de Magda (Foto: Recorte de pantalla)

“Esto de Ventaneando... compartíamos estudio y seguramente sí”, expresó la hija de Magda, quien se encuentra en avanzado estado de embarazo. Andrea Escalona tiene en buena estima a Pati Chapoy, pues recordó que hace unos años, cuando quisieron despedir a Magda de la cadena televisora, la titular de Ventaneando salió en su defensa.

“Un momento bien difícil cuando a Magda la iban a correr de Azteca y Pati defendió a Magda y a Andrea, y son cosas que siempre se van a recordar”, dijo Escalona, quien también reveló que espera que el nieto de Magda Rodríguez nazca del 15 al 30 de diciembre próximo. “Le agradezco muchísimo este bebé y quiero decirle que hace mucha falta y desde donde quiera que está sigue estando y gracias por recordarla siempre”.

