Qué tiene que ver Marty Mcfly con la acusación de plagio de la ministra Yasmín Esquivel

Compararon presunto plagio de Yasmin Esquivel con Marty McFfly de Volver al Futuro (Twitter/@analisisMW/Volver al futuro)

Luego de que la ministra Yasmín Esquivel Mossa compartió en sus redes sociales un nuevo pronunciamiento en donde aseguró que ella no plagió ninguna tesis, sino que fue la persona que lo publicó un año antes quien le copió, los usuarios de redes sociales compararon al otro tesista con Marty Macfly, protagonista de la película Volver al Futuro (Back to the Future).

Tras varios días de polémica, la funcionaria sigue negando todos las acusaciones que hay en su contra. En esta última ocasión añadió que ella inició su investigación de tesis en 1985, es decir, un año antes de ser publicado un trabajo de titulación “similar” al suyo.

La ministra, quien busca presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó que la tesis que defendió en 1987 titulada Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A es “original y auténtico”.

Un análisis de ambas tesis (Captura de pantalla: Harim B. Gutiérrez)

La tesis que Esquivel supuestamente habría plagiado fue registrada un año antes, es decir en 1986, bajo el título Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 constitucional apartado A, presentada por Édgar Báez Gutiérrez.

Además, ambas fueron dirigidas por la misma persona, la profesora Martha Rodríguez Ortiz pero en diferentes escuelas; una en en la Facultad de Derecho, mientras que la otra fue en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Debido a lo ilógico que le pareció a los usuarios de redes sociales su justificación, ante el notable el parecido que tienen ambas tesis, bromearon señalando que la única forma en que el plagio hubiera sido de la otra persona a ella y no al revés, es con un viaje en el tiempo.

De ahí que algunos se burlaran, señalando que el otro tesista debió viajar un año al futuro para copiarle a la ahora ministra y poder publicar su investigación antes que ella.

Yasmín Esquivel y Volver al Futuro para comprobar plagio de la otra persona a ella (Twitter)

“Según @rochaperiodista el principal sospechoso del caso es un tal Marty Mcfly que llevó la tesis del 87 al año 85 para que la publicaran en el 86. Ese maldito Delorean”, dijo una usuaria.

Un usuario señaló que quizá el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ataque al “posible culpable” de un plagio cometido por el viajero en el tiempo para defender a la ministra.

“Es que en 1985 el estudiante aludido, conoció a Marty McFly y viajó al futuro, para plagiar la tesis de ministra Yasmin Esquivel. Mañana Lopitoz va a exhibir a Marty McFly, de sus propiedades, donde vive, como vive, cuanto gana, de sus pagos de impuestos, quien le paga, tssss”.

El problema que ocasionó el Doc. Brown y Marty Mcfly... Por haber llevado la tesis de la ministra al pasado y que alguien la escribiera antes que ella, siendo que la original era de ella... No pues sí que ya encontraron a los culpables pic.twitter.com/73gkUUUa2e — Juanito Profundo (@ProfundoJuanito) December 26, 2022

“El profesor Brown y Marty McFly viendo como Edgar Báez viajó al futuro para plagiar la tesis única y original de Yasmín Esquivel y presentarla un año antes...”, fueron algunos de los comentarios bromistas de los usuarios de redes sociales.

Y es que luego de que se dio a conocer el supuesto plagio, las comparaciones entre ambas tesis no han dejado de surgir. Además de manejar el mismo tema, y el parecido de los títulos, se han encontrado párrafos copiados casi íntegramente.

La propia UNAM señaló en un breve comunicado que encontró “coincidencias” entre el trabajo con el que Esquivel obtuvo su título en 1987 y uno previo.

