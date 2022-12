Para Fofo Márquez, Maya Nazor fue novia de Santa Fe Klan por interés: “Ya sé cómo opera”

Fofo Márquez contó que llegó a 'alertar' a Santa Fe Klan respecto a su novia Maya Nazor Foto: Instagram

Una de las noticias que más revuelo ha causado los últimos días en el medio del entretenimiento es la separación que mantiene a Santa Fe Klan y Maya Nazor distanciados, luego de protagonizar una intensa historia de amor bajo los reflectores de las redes sociales, fruto de la cual incluso nació un bebé.

Y es que tras haberse flechado en 2021, fue en abril de este año cuando el rapero y la influencer dieron a conocer a sus millones de seguidores que estaban esperando un bebé, a través del video de una canción donde la joven mostró el ultrasonido.

Finalmente Luka, su bebé de 5 meses, nació el pasado 30 de junio, siendo más que celebrado por el polémico rapero y la creadora de contenido: “Le doy Gracias a Dios por mandarme a la mejor mujer y muchas gracias al destino por mandarme a mi Luka hermoso en el momento perfecto, mis respetos chula @nazormaya ¡Te la rifaste ese día! Los amo por siempre”, escribió Santa Fe Klan en Instagram, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso.

Santa Fe Klan y Maya Nazor se habían mostrado felices por la llegada de su primogénito (Foto: Instagram/@nazormaya)

Incluso el exponente de trap le dedicó entonces a su recién nacido una emotiva canción que lanzó simultáneamente en YouTube y sus redes sociales. “Luka eres mi cielo y sin ti yo me muero”.

Es por esta joven y popular nueva familia por lo que el tema ha causado relevancia, pues muchas personas han demostrado su asombro por la separación de esta pareja, especialmente a cinco meses de haberse convertido en padres y cuando todo parecía ir por un camino feliz.

Pese a que no se habían casado y no habían dado muestras de estar planeando un futuro enlace matrimonial, los nuevos padres compartían sus planes en común y los momentos cotidianos con el recién nacido.

El alumbramiento de Luka incluso fue documentado por el rapero guanajuatense (Foto: Instagram/@santa_fe_klan_473)

Ahora, sin que haya quedado del todo claro en qué términos se dio la separación de los jóvenes famosos de 23 años, una tercera persona que convivió de cerca con los ex enamorados ha realizado declaraciones polémicas que ya comenzaron a hacer eco en las redes sociales.

Fue el creador de contenido Fofo Márquez quien llamó la atención por su punto de vista respecto al cantante de originario de Guanajuato y Maya Nazor, pues opinó de la joven modelo que siempre la vio como una mujer interesada, por lo que en su momento buscó alertar a su amigo al respecto.

Esta situación ha generado que los fans de la influencer lo estén señalando de machista, pese a que Fofo declaró ya no querer hablar respecto a la popular pareja, de la que ya había opinado anteriormente.

Fofo Márquez estuvo presente en el Mundial Qatar (Instagram/@mr.fofomqz)

“Yo ya no quería dar respuestas a nada de esto porque me dicen ‘solamente buscas hacer polémica’, ‘Santa Fe no te pidió tu opinión’. Fui fuertemente criticado las veces pasadas cuando yo simplemente di mi opinión de lo que pasaba de cuando andas con una dama interesada”, expresó.

Fofo Márquez también refirió saber cómo identificar a personas deshonestas, pues desde pequeño y al paso del tiempo, ha sabido distinguir a quien se acerca a él con intenciones ocultas.

“Entiendan que a mí desde niño me he rodeado con falsas amistades y se me han acercado mujeres, pues tratando de asegurar su futuro, por así decirlo, entonces yo ya sé cómo opera esa gente. Yo ahorita hablo con el máximo respeto a Maya y a Santa Fe”, añadió el influencer, conocido en su momento como ‘niño millonario’.

Fofo añadió que desde hace tiempo puso sobre aviso al rapero, intérprete de Ojos tumbados sobre su percepción. “Cuando ellos empezaron a andar, yo le dije a Santa Fe: ‘nomás aguas, ten cuidado porque luego las mujeres son muy muy cañonas’”.

