“Dios cuir”: así es la teoría de un experto que muestra la relación con la comunidad LGBT+

Jovani Pérez (Infobae)

Sabemos que la religión y el pensamiento referente hacia la comunidad LGBT+ no ha sido buena, pues muchos años mantuvo la iglesia el tratar de eliminar el estigma que prevalece en la sociedad. Sin embargo, a partir de que el Dr. Ángel F. Méndez Montoya descubrió el texto de Marcella Althaus-Reid, llegó a crear una gran discusión sobre el tema.

Estos son los refugios LGBT+ donde las personas vulnerables podrán celebrar navidad Hay muchos lugares donde la comunidad LGBT+ podrá llegar a estos diferentes lugares para celebrar las fiestas decembrinas VER NOTA

El docente de la asignatura de estudios críticos de género, para el doctorado de la Universidad Iberoamericana, hace referencia que este texto fue un parteaguas para introducirse al tema, ya que para adentrarse al estudio de género “no es únicamente analizar cuestiones de género de una manera típica desde una disciplina específica o de un campo de conocimiento, sino hacerlo de manera dialogal con otros campos”.

Y aunque algunos se sorprendan, el tema religioso es uno de “los lugares con más heridas que hace falta mucha más sanación o un pensamiento mucho más crítico”, explicó el doctor.

Colectivo “Lleca” arropará a comunidad LGBT+ en situación de calle para celebrar su “Navitrans” En estas fechas decembrinas el colectivo trans dijo que la cena es para todos aquellos que no pueden estar con familia que no los aceptan VER NOTA

Con ello se llega a entender lo que hay detrás de los discursos de odio en la sociedad que ha generado las mismas religiones “como reconstructivo, en reconocer y rescatar aquellas tradiciones religiosas que han sido parte de los movimientos LGBT+ y de cualquier cuerpo que ha sido abyecto, rechazado por la sociedad”.

A partir de que inició sus clases se adentró al tema y reconoció que Marcella Althaus-Reid, teóloga argentina, fue pionera sobre argumentos de religión y comunidad LGBT+.

Este tema también trata de evitar los discursos de odio, siendo, “el mensaje de un dios que nos ama radicalmente y que ama a todes, a todas las personas y que no tiene excepción”.

Al momento de que Marcella comenzó a adentrarse en la teología, se dio cuenta que los padres necesitaban liberarse el cuerpo y los deseos, de la sexualidad, por lo cual “a ella le parecía que este tipo de liberación que proponían, los primeros padres, era limitada porque no liberan sus cuerpos y deseos”.

Así es como puedes evadir los comentarios incómodos en la cena de navidad Algunas veces la familia llega a realizar señalamientos sin tener en cuenta que no son apropiados para la época festejada VER NOTA

Con la edición de este libro “es una forma de hacerle justicia, que su lengua natal era español y ninguna editorial lo ha publicado al español y ha sido un éxito”, confesó.

“Esto dice que ya es tiempo de hacer justicia y que pensemos teológicamente, porque si hay mucho avance en el pensamiento teórico, político, social, antropológico, psicológico de la cuestión de la libertad sexual, o sexo genérico, pero poco en cuestiones teológicas”, señaló el Dr. Ángel.

Este tema también trata de evitar los discursos de odio, siendo, “el mensaje de un dios que nos ama radicalmente y que ama a todes, a todas las personas y que no tiene excepción”.

Con esta idea el doctor hace referencia que nos ayuda a sanar donde se da una visión de dios y una experiencia espiritual y religiosa, aunque no se participe en una iglesia o aún cuando alguien no crea en dios o sea ateo o agnóstico, aun ahí se ofrece este libro para recuperar una espiritualidad, radicalmente liberadora”.

El Doctor y docente de la universidad Iberoamericana ayudó a que este libro llegara a ser parte no solo el más vendido de la editorial, sino que también se pudiera traducir pues nadie se había enfrentado a esta tarea.

Por qué se dice que Dios es “cuir”

Este es un primer acercamiento del pensamiento de la autora y que se tradujo al español, “un dios que sale de estos armarios en donde lo hemos encapsulado”, confesó.

Al ver esta iniciativa, de la autora, el doctor sabía que sería una provocación teológica, ya que principalmente se trata de “sacar a dios del clóset”.

“A dios se le ha atrapado, encarcelado, dentro de una cárcel heteropatriarcal homofóbica, colonial que hemos heredado en los países latinoamericanos de un cristianismo que ya venía con un impulso de explotación (de seres humanos y del planeta) y es un encubrimiento”.

“Como diría Enrique Dussel: no es un descubrimiento, sino un encubrimiento de las otras espiritualidades, regiones, los otros cuerpos y los otros géneros. Es sacar a dios de ese clóset del que lo hemos encerrado porque en el mundo, antes de la venida de Europa a estas tierras, era un mundo con muchas espiritualidades y dioses y diosas y muchos de ellos eran queer”.

Con que sean queer, el doctor quiere decir que eran dioses “homosexuales o poliamorosos, hombres y mujeres con una sexualidad flexible que podían cambiar de uno a otro”.

Incluso, se dice que no había dos géneros, sino tres géneros o incluso cuatro, “realmente no es inventar con la cuestión sexo genérica, si no más bien es sacar a dios de ese clóset que ha cerrado y que ha impedido otras expresiones y espiritualidades que se han encubierto a lo largo de la historia”, expresó.

Este es un primer acercamiento del pensamiento de la autora y que se tradujo al español, “un dios que sale de estos armarios en donde lo hemos encapsulado”, confesó.

Y para poder entender este libro y a este “Dios cuir” es dejar “a dios ser dios porque hemos construido una auto proyección de un dios que odia, excluye, explota, tortura y que mata, desaparece y ese es el reflejo de nuestras propias sociedades: en el nombre de dios hemos excluido, impuesto, destruido, torturado, asesinado en nombre de dios”.

“El primer paso sería sacar a dios del clóset dejar a dios ser dios como es cuir, porque no es una cuestión sexogenérica, sino en el pensamiento cristiano dios no es algo solitario, sino es comunitario, es una comunidad de tres y es una experiencia amorosa, según el imaginario cristiano dios es una relación de amor, es una comunidad de amor, no es nada más tres viviendo o existiendo, sino tres co-iguales que están unidos por el amor radical”, explicó, siendo este una idea del poliamor.

Las traducciones de “QUEER”

A pesar de que se contó con una traductora y estuvo involucrado el doctor en ella, estuvo a discusión la traducción del termino “queer” y se decidió dejar así “porque no hay un termino para traducir toda esta historia de lo queer que también incluye la lucha política y la ´cuirización´ de estas torceduras de este término”.

Si uno se fija bien, el libro refleja la palabra “cuir” hispanizada y a pesar de que en inglés se escribe distinto con un significado como “raro, extraño, excéntrico”, también ha sido un discurso de odio que después se “cuirisa” en el movimiento después de Stonewall y de la epidemia del sida, donde exigieron derechos porque en la política no los reconocía y se estaban muriendo.

“Ahí cuirizan, le dan otra torcedura para que signifique dignidad y ahora que significaba un insulto de odio, hoy toma un signo de dignidad y de orgullo, por eso dicen ´we are here and we are queer, get just do it´”.

A pesar de que se contó con una traductora y estuvo involucrado el doctor en ella, estuvo a discusión la traducción del termino “queer” y se decidió dejar así “porque no hay un termino para traducir toda esta historia de lo queer que también incluye la lucha política y la ´cuirización´ de estas torceduras de este término”.

“A falta de un término creamos otro en el que se fonetismo y eso deja también un termino de extranjerismo, porque de sánscrito pasó al latín, alemán, francés y después al inglés”.

“Al hispanizarlo es una pretensión de traerlo dentro de contextos latinoamericanos porque la teoría y la teología queer nace en contextos angloparlantes y sigue siendo un país con un dominio político del imperio en esta neo-globalización”, explicó.

Quién es la autora

La autora se autoexilió para estudiar en la Universidad de Escocia.

Marcella Althaus-Reid se declaró disidente sexual, siendo bisexual, quien busca la emancipación integral de la persona, sobre todo en tiempos de dictadura, en Latinoamérica, “donde la teología empieza a responder desde abajo y desde ahí empieza hacer teología para una liberación que incluye la política”, comentó el doctor.

La autora se autoexilió para estudiar en la Universidad de Escocia, realizó su doctorado en teología y fue contratada para ser profesora en Edimburgo, es ahí donde nace la teología queer.

Publicó el libro “la teología indecente” (donde su pensamiento es muy provocador para sacudir a sistemas católicas y cristianas), el segundo libro, antes de morir, publicó “The Queer god”, pero a pesar de que tiene 20 años de su publicación nunca habái sido traducido al español, hasta que la Universidad Iberoamericana, por parte del Dr. Ángel decidieron publicarlo.

SEGUIR LEYENDO: