Colectivo “Lleca” arropará a comunidad LGBT+ en situación de calle para celebrar su “Navitrans”

La activista y fundadora del colectivo trans "Lleca", Victoria Sámano, habla durante una entrevista con EFE, el 20 de diciembre de 2022, en Ciudad de México (México).

Este año llega la “Navitrans”, evento realizado por el colectivo “Lleca”, que por tercer año consecutivo se hace una recolección de ropa y una cena navideña que va dirigida a las personas que viven en situación de calle, especialmente trabajadoras sexuales.

Grupo Firme estrenó canción LGBT+ con todo su toque banda: “Una lloradita y el que siga” La nombrada “Banda Fenómeno del Regional Mexicano” lanzó el sencillo “Me Pierde Por Wey”, canción donde Jhonny Caz tomó el mando siendo la voz principal, pues él es integrante de la comunidad VER NOTA

En estas fechas decembrinas el colectivo trans dijo que esta cena es para todos aquellos que no pueden estar con familia que no los aceptan.

“El 24 de diciembre es una fecha significativa para todas las personas. Sin embargo, al ser parte de la diversidad sexual o trabajadora sexual, muchísimas veces eres rechazado por tu familia y no tienes con quien pasar estas fechas”, explicó Victoria Sámano, fundadora del colectivo.

Qué significa ser no binarie, el término con el que Flor Amargo se identificó Dentro de esta comunidad también se ubican quienes son de género fluído, incluso tienen su propia bandera, cada color representa las variantes de esta diversidad VER NOTA

De igual forma, Sámano comentó que, en esta recaudación, lo que más se necesita es ropa y cobijas y estas las van a repartir entre las personas que viven en la calle para que puedan pasar el mejor invierno de la temporada.

Sámano empezó a ayudar no solo a Ana Ruiz, sino que también le llevaba cosas como condones, comida y ropa, hasta que en un momento tuvieron más confianza.

En esta semana estuvieron repartiendo donativos entre las personas que ya tienen localizadas, siendo estas a las que invitaron a participar en la festín navideño, prevista a su centenar.

“Alguien me quiso matar anoche”, así inició su programa de radio Ciro Gómez Leyva Después de salir de su programa de televisión, el conductor mencionó que le dispararon a menos de 300 metros de su casa VER NOTA

La cena de navidad se realizará en el departamento de Sámano, en la céntrica colonia Buenavista, en la Ciudad de México, mantienen este refugio para una decena de personas trans en situación de calle o trabajadoras sexuales.

Sin embargo, el acompañamiento es muy valioso para la comunidad, siendo que Ana Ruiz y Ariadne López, chicas trans, explicaron que el trabajo que hace “Lleca” es muy valioso y más para aquellos que no tienen a dónde ir en estas fiestas decembrinas.

“En esos momentos entramos en calor, convivimos, conocemos a más personas en situación de calle”, indicó Ruiz, quien comentó que también se aconsejan en materia de salud sexual.

El colectivo trans "Lleca" organiza por tercer año la campaña "Navitrans", una recogida de ropa y una cena navideña dirigida a personas que viven en situación de calle, especialmente trabajadoras sexuales, para brindarles compañía durante las fechas decembrinas. (Foto: EFE)

Ruiz lleva en el colectivo dos años, pero recordó que hubo momentos que vivió navidades en soledad y lejos en sus seres queridos.

“Soy trabajadora sexual y no soy de aquí, no tenía familia ni hogar. Vivía en hoteles y estaba sola en la habitación. De pronto me daba por ponerme a trabajar, pero no había ni clientes. Y entonces compraba algo y veía una película”, contó.

Por otra parte, López señaló que la Navidad es una época de “amor y agradecimiento”, además de que estas fechas han sido completamente distintas desde que vive con Victoria y sus compañeras.

Olvidados del gobierno

El ofrecer su casa como asilo empezó desde hace dos años, siendo esta una respuesta para la inacción del Gobierno a la hora de garantizar la seguridad de las personas LGBT+ que viven en la calle. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO

El refugio cuenta con dos estrechas habitaciones y un pequeño salón en donde se percibe un sofá, una mesa y una cocina. Sámano ofrece refugio a cinco o seis personas trans que estuvieron en situación de calle, pero algunas veces pueden juntarse hasta diez.

El ofrecer su casa como asilo empezó desde hace dos años, siendo esta una respuesta para la inacción del Gobierno a la hora de garantizar la seguridad de las personas LGBT+ que viven en la calle.

“Existen albergues para atender a poblaciones callejeras, pero no son seguros para esta población en específico, que tienen necesidades diferentes”, indicó.

Sámano solicitó que las instituciones públicas se involucraran más con el fin de que la dignidad de las personas no quedara a merced de iniciativas personales.

Las historias de cada una de ellas tienen relación sobre cómo terminaron en la calle, ya que muchas salieron por las familias y violencia que vivieron. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Además, pidió que se incluya a la población LGBT+ en los censos de gente en situación de calle, ya que ella en un recuento personal localizó a 42 personas viviendo en la intemperie, en la ciudad de México.

Sámano empezó a ayudar no solo a Ana Ruiz, sino que también le llevaba cosas como condones, comida y ropa, hasta que en un momento tuvieron más confianza.

“Existen albergues para atender a poblaciones callejeras, pero no son seguros para esta población en específico, que tienen necesidades diferentes”, indicó.

Las historias de cada una de ellas tienen relación sobre cómo terminaron en la calle, ya que muchas salieron por las familias y violencia que vivieron.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: