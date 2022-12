Yuri criticó a los jóvenes por ser una “generación de cristal”

Yuri señaló que la "generación de cristal" se rompe muy rápido, a comparación de ella y su contemporáneos (Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

Yuri dio de qué hablar al confesar que en los últimos meses sí ha pensando en su retiro, no obstante, lamentó que no haya cantantes que quieran alcanzar su misma fama, pues las nuevas generaciones son de “cristal” y no soportarían las exigencias que ella tuvo que aguantar para llegar a donde está, según compartió.

La jarocha mencionó en una entrevista con De Primera Mano que desea encontrar a una “Yuri chiquita”, pues de esta forma corroboraría que alguna persona aún es capaz de seguir sus pasos para poder alcanzar la fama. Sin embargo, no piensa que exista una sucesora porque desde que era joven se dio cuenta de que pocos comparten su “espíritu de guerrera”, inclusive en eso se distinguió de sus hermanos.

“Yo creo que ese molde, como decía mi mamá, ya se rompió, porque mi mamá se lo decía mucho a mis hermanos, por eso mis hermanos a veces me veían con cara de ‘fuchi’; mis hermanos también quisieron ser artistas, pero no tenían el espíritu que yo tenía de guerrera”

Fue entonces que la intérprete de Detrás de mi ventana señaló que ahora es aún más difícil encontrar personas con el mismo espíritu que ella, puesconcuerda con la idea que actualmente hay una “generación de cristal” que no podría con el peso que ella ha cargado.

Inclusive, para dar un ejemplo de por qué considera que sí existe la llamada “generación de cristal”, recreó una posible situación con un jardinero de 22 años.

“La nueva generación se cansa por todo. ‘Señora, ya me está dando el sol’, ‘sí, pero tú eres jardinero’, ‘sí, pero no aguanto tanto’, ‘¡¿cómo?!, ¿cuántos años tienes?’, ‘22′. Ay, no, mi amor. Dedícate a otra cosa, cómo vas a ser jardinero y apenas están limpiando un vidrio y estás cortando el pasto y estás...”, imaginó la cantante.

Por ello es que enfatizó que su generación es la que supuestamente sí “aguanta vara”.

“Las generaciones de ahora son generación de cristal, se rompen rapidito. No, acá los que aguantamos vara somos los setenteros, los ochenteros”

Por otra parte, Yuri también fue cuestionada por el retiro de alguno de sus amigos del mundo del espectáculo, como Napoleón. La jarocha comentó que sí lamenta que el cantante se retire de los escenarios, intentó convencerlo de que solamente reduzca el número de sus presentaciones, pero él está decidido a despedirse de su público.

Fue por ello que surgió el tema de su retiro. Pese a que en varias ocasiones se ha mostrado renuente a dejar de cantar, confesó que últimamente sí le ha pasado por la mente decir adiós.

“A mí también me va a tocar un día decir ‘ahí se ven’ (...) a veces se me cruza por la mente, claro. Sí, sí me cruza, en este tiempo, más. En este tiempo se me ha pasado así, como decir ‘¿cuándo, Señor?’”

Cabe recordar que el pasado septiembre circuló el rumor de que la intérprete de La Maldita Primavera comenzaría pronto su gira “del adiós”, pero ella lo desmintió, asegurando que a pesar de que hay personas que así lo desean porque la odian, ella no está dispuesta a prestarles atención.

“A todos los que quieren que me retire tengan (hace señal con la mano). No me voy a retirar, a todos los que me odian y quieren que me retire, no van a ganar”, dijo en aquel entonces en un encuentro con los medios.

