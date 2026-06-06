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Coreanos siguen de cerca a la Selección Mexicana y asisten a su entrenamiento en el CAR

A días del Mundial 2026, reporteros asiáticos se instalaron para documentar la práctica del Tri, con la mira puesta en el duelo del 18 de junio

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Reporteros coreanos con cámaras y libretas observan a futbolistas mexicanos entrenando en un campo verde, detrás de una valla. Se ven colinas al fondo.
Cámaras, micrófonos y computadoras acompañan la cobertura coreana en el complejo, donde se registran movimientos y rutinas del combinado mexicano de Javier Aguirre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de periodistas surcoreanos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México representa un momento particular en la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

A sólo 5 días del arranque de la fiesta mundialista, los enviados asiáticos se instalaron en las gradas del complejo para observar y documentar cada movimiento del equipo dirigido por Javier Aguirre.

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Los enviados de Corea del Sur observan el entrenamiento del Tri y siguen de cerca a Javier Aguirre antes del partido de este 18 de junio en el Estadio Guadalajara. REUTERS/Henry Romero
Los enviados de Corea del Sur observan el entrenamiento del Tri y siguen de cerca a Javier Aguirre antes del partido de este 18 de junio en el Estadio Guadalajara. REUTERS/Henry Romero

Su atención se centró en el desempeño del plantel mexicano y en la figura de su entrenador, mientras la expectativa aumenta ante el duelo programado frente a Corea del Sur este 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Observación detallada del entrenamiento

Desde su arribo al CAR, la delegación surcoreana mostró interés en captar imágenes y registrar datos del entrenamiento mexicano.

  • Las imágenes captadas por diferentes medios durante la jornada muestran a los comunicadores instalados con cámaras, micrófonos y computadoras portátiles, atentos a la dinámica del grupo.
  • Los reporteros preguntaron por jugadores específicos y buscaron identificar a Javier Aguirre, quien estuvo presente en la cancha con su habitual gorra.
  • La cobertura incluyó fotografías, videos y anotaciones, en una labor constante de análisis sobre el funcionamiento del equipo nacional.
Los reporteros coreanos preguntarobn por jugadores específicos e identificaron a Javier Aguirre en la cancha. REUTERS/Henry Romero
Los reporteros coreanos preguntarobn por jugadores específicos e identificaron a Javier Aguirre en la cancha. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, el ambiente en el CAR se mantuvo bajo vigilancia de los medios, con los coreanos enfocados en obtener la mayor cantidad de información posible sobre su rival de grupo.

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