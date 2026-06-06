Coreanos siguen de cerca a la Selección Mexicana y asisten a su entrenamiento en el CAR

La presencia de periodistas surcoreanos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México representa un momento particular en la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.
A sólo 5 días del arranque de la fiesta mundialista, los enviados asiáticos se instalaron en las gradas del complejo para observar y documentar cada movimiento del equipo dirigido por Javier Aguirre.
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Su atención se centró en el desempeño del plantel mexicano y en la figura de su entrenador, mientras la expectativa aumenta ante el duelo programado frente a Corea del Sur este 18 de junio en el Estadio Guadalajara.
Observación detallada del entrenamiento
Desde su arribo al CAR, la delegación surcoreana mostró interés en captar imágenes y registrar datos del entrenamiento mexicano.
- Las imágenes captadas por diferentes medios durante la jornada muestran a los comunicadores instalados con cámaras, micrófonos y computadoras portátiles, atentos a la dinámica del grupo.
- Los reporteros preguntaron por jugadores específicos y buscaron identificar a Javier Aguirre, quien estuvo presente en la cancha con su habitual gorra.
- La cobertura incluyó fotografías, videos y anotaciones, en una labor constante de análisis sobre el funcionamiento del equipo nacional.
De esta manera, el ambiente en el CAR se mantuvo bajo vigilancia de los medios, con los coreanos enfocados en obtener la mayor cantidad de información posible sobre su rival de grupo.
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