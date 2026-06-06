Isma ex vocalista de los Daniels dará concierto gratis junto a su nueva banda ID: cuándo y dónde será

El evento forma parte de Cuicatl: La Ciudad que Suena, iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, que lleva música en vivo a espacios públicos de las 16 alcaldías todos los domingos. (Captura Instagram/@id_ismadaniels_band)

Ismael Salcedo, exvocalista y fundador de Los Daniels, se presentará este domingo con su nueva banda, ID, en un concierto gratuito en el Ágora Tlatelolco de la Ciudad de México, como parte del programa Cuicatl: La Ciudad que Suena.

La cita es el domingo 7 de junio a las 14:30 horas en el Ágora Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. El acceso es libre y sin costo, dentro de una propuesta de género rock.

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El evento forma parte de Cuicatl: La Ciudad que Suena, iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, que lleva música en vivo a espacios públicos de las 16 alcaldías todos los domingos.

ID, la nueva banda de Ismael Salcedo

Póster promocional del evento "Cuicatl, la ciudad que suena" con la banda ID, que se presentará el 7 de junio en el Ágora Tlatelolco. (Cartel oficial presentación Isma y banda ID)

ID es la agrupación que Ismael Salcedo conformó tras su salida de Los Daniels, integrada por cinco músicos de diversas influencias. En abril de 2026 presentaron su primer sencillo, “Somos lo que sigue”, con el que la banda anunció nuevos lanzamientos en puerta.

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Antes de formar ID, Ismael ya había dado señales de su camino fuera de la banda: en julio de 2024 lanzó el ISMA EP, un material de cinco canciones que él mismo produjo, arregló y grabó junto a un ensamble de músicos en los Estudios Neblina de Coatepec, Veracruz.

La fractura con Los Daniels

Ismael Salcedo publica un extenso mensaje en redes sociales detallando conflictos internos con Poncho y Rasheed, declarando el fin de Los Daniels para él y su continuación como ISMA DANIELS. (Ismael Salceldo/Redes sociales)

Ismael Salcedo anunció su salida definitiva de Los Daniels en octubre de 2025, después de 18 años como vocalista y miembro fundador. A través de su cuenta de Instagram (@ismarock), acusó a sus excompañeros —el bajista Poncho y el baterista Rasheed— de hablar mal de él ante el medio, amigos y seguidores:

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“Llevan años tirándome mierda con el medio, amigos, músicos y hasta con fans diciendo que yo no los dejé hacer nunca nada y que las decisiones las tomaba solo, cuando me dediqué a trabajar y a buscar fechas, a escribir canciones que hasta compartí en regalías con todos”.

El detonante final, según relató en la misma publicación, fue que Poncho buscó asumir el rol de vocalista:

“Ya quería cantar más Poncho, solo se dedicaron a fastidiarme hasta que lo lograron para así tomar el control de la banda. Al enterarme tomé la decisión de ya no seguir más con Los Daniels”. Cerró con una frase que se viralizó entre sus seguidores: “Así que para mí Los Daniels han muerto”.

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Los Daniels respondieron con un comunicado oficial en sus canales: “La banda no ha tomado una decisión en conjunto sobre su continuidad. Les pedimos no dar por válidas las versiones que no provengan de nuestros canales”.

18 años al frente del rock alternativo mexicano

Video de Banda ID de Ismael Salcedo (Instagram/id_ismadaniels_band)

Fundados en mayo de 2007 en la Ciudad de México, Los Daniels acumularon ocho álbumes de estudio, entre ellos Moodanza (2009), Amanecer (2013) y Universo Paraíso (2018). Su propuesta de letras introspectivas con guitarras melódicas los llevó a festivales como el Vive Latino y el Tecate Pa’l Norte, además de giras por Asia y Sudamérica.

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La banda también registró colaboraciones con Natalia Lafourcade, Ely Guerra y Lila Downs. Su último disco, Híbrido, se presentó en el Teatro Metropólitan en febrero de 2025. Tras la ruptura, Ismael fue eliminado y bloqueado de las plataformas digitales del grupo por sus excompañeros.

Cuicatl: La Ciudad que Suena, programación del 7 de junio

El mismo domingo, el programa ocupa al menos 9 sedes simultáneas en distintas alcaldías, con géneros que van del rock al circo, el teatro musical y el hip hop. Todos los eventos son gratuitos.

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Jardín Santiago Tlatelolco (Cuauhtémoc) 13:00 h — Blanco Nejo (rock) 14:30 h — ID (rock)

Palacio Postal (Cuauhtémoc) 12:00 h — Dromedarios Mágicos (música) 13:30 h — Piratas: La Búsqueda del Tesoro (teatro musical)

Plaza del Bolero (Tlalpan) 14:00 h — Taller de Danza Pilares (folclor) 15:30 h — Más Salvajes (música)

Plaza San Jacinto (Álvaro Obregón) 12:00 h — Más Salvajes (música) 13:30 h — Amanda Tovalín (música)

Parque Las Américas (Benito Juárez) 12:30 h — Piratas: La Búsqueda del Tesoro (teatro musical) 14:00 h — Mimo Ramón Solano (mímica) 15:30 h — Show Catarsis Circo (clown circo familiar)

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UTOPÍA Meyehualco (Iztapalapa) 15:00 h — Julio Abreu (música) 16:00 h — Amandititita (música)

UTOPÍA Mixiuhca (Iztacalco) 13:00 h — Funky Narración (cuentacuentos hip hop) 14:30 h — Ricardo Salinas (música)

Parque del Mestizaje (Gustavo A. Madero) 13:00 h — In Xóchitl (música)

Foro Cultural Magdalena Contreras (Magdalena Contreras) 13:00 h — Familia Rosso (circo) 14:30 h — Aprendiendo con Mitología (musical)

Parque República Democrática de Alemania (Azcapotzalco) 13:00 h — Rosalba Montero “Para Regalarte: El Concierto” (música) 14:30 h — Dulce y Agraz (música)