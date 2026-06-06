¿Qué le pasó a Fran Meric? La actriz reaparece con un ojo morado y heridas en la nariz

La famosa se mostró tranquila pese a las notables lesiones en su rostro. (Fran Meric)

La preocupación por la salud de Fran Meric aumentó luego de que la reconocida actriz mexicana compartió un video mostrando visibles lesiones en el rostro. El accidente ocurrió este 3 de junio, cuando la intérprete de 44 años sufrió un incidente en su casa.

La noticia ha provocado inquietud entre seguidores y colegas, ya que Fran Meric cuenta con una amplia trayectoria en la televisión mexicana y es conocida especialmente por sus papeles en telenovelas como A corazón abierto, Secretos de familia, Un día cualquiera, Esta historia me suena y Pobre rico, pobre. Además, la actriz y conductora cuenta con una presencia relevante en redes sociales y frecuentemente promueve el autocuidado y el equilibrio personal.

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¿Qué sucedió?

La alerta por su estado de salud surgió cuando, ante más de 250 mil seguidores en TikTok, Meric compartió un video en el que detalló el accidente y mostró las huellas dejadas por el golpe. El breve testimonio se volvió viral, generando preocupación inmediata en la comunidad digital y en el medio artístico nacional.

Los golpes se ven reflejados en su rostro. (Instagram/@fran_meric)

En su mensaje, Fran Meric explicó que el accidente ocurrió mientras sostenía a su hija y notó que un cuadro de la pared comenzaba a desprenderse. Sin poder usar las manos para protegerse, priorizó salvaguardar a la menor, por lo que el cuadro terminó golpeando su rostro de manera directa y provocando las lesiones expuestas en redes sociales.

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Fran Meric reveló que el accidente se debió a la inesperada caída de un cuadro mientras cuidaba a su hija. El objeto impactó directamente en su cara, ocasionándole lesión en el tabique nasal y varios moretones. Actualmente, la actriz permanece en reposo bajo indicaciones médicas para facilitar su recuperación.

La intérprete suele reflexionar en redes sociales sobre la importancia del autocuidado y la salud física y emocional, compartiendo mensajes y vivencias personales con sus seguidores.

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Durante su video, Meric relató: “Un cuadro me cayó en la cara el lunes. Lo vi venir hacia ella y, como yo la tenía cargada con las dos manos, instintivamente lo único que hice fue quitarla. No tuve manos para detener el cuadro y cayó directo en mi cara”, explicó sobre el accidente.

La famosa apareció con evidentes lesiones, pero estable de salud. (TikTok Fran Meric)

En su mensaje, Meric reconoció que ignoró señales de fatiga, prefiriendo atender sus compromisos y posponiendo el descanso necesario, lo que considera determinante en el desenlace del accidente. Reflexionó: “Ignoré a mi cuerpo. Y esta vez me lo cobró con sangre. No metafóricamente. Literal. Con un cuadro en la cara, la nariz sangrando, casi me desmayo del dolor y un médico diciéndome ‘reposo’. ¿Lo más irónico de todo? Yo sabía que necesitaba descansar”.

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Luego del incidente, la actriz aprovechó su plataforma digital para invitar a otras mujeres a priorizar el autocuidado y atender las señales de agotamiento físico, subrayando que el descanso es un acto de protección personal, no un signo de debilidad.

Por el momento, Fran Meric continúa en proceso de recuperación, siguiendo las indicaciones médicas y manteniendo comunicación con su público a través de redes sociales. El accidente representa, además de una circunstancia desafortunada, un recordatorio sobre la necesidad de reconocer los límites personales y no aplazar el descanso ante señales claras de agotamiento.

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