La cantante Yuri se contagió de coronavirus nuevamente

La cantante Yuri se contagió de COVID-19 nuevamente, así lo anunció en su cuenta de Twitter el 21 de diciembre, cabe señalar que su primer infección de coronavirus le dejó graves secuelas.

Covid… positivo, ni modo!, a seguir, gracias a todos por sus mensajes! — Yuri (@OficialYuri) December 22, 2022

“Covid… positivo, ni modo!, a seguir, ¡Gracias a todos por sus mensajes!”, escribió en su perfil. Entre comentarios, sus colegas le enviaron diversos mensajes positivos.

En 2021, la intérprete de Maldita primavera reveló que la mala calidad de salud que sufre desde su contagio en 2020 la llevó a diferentes médicos, quienes la diagnosticaron con disautonomía.

“Me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, me (lo) detectaron (…) me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita. Gracias a Dios pude detectarlo a tiempo, fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte, pero sí es muy difícil”, dijo para el programa Hoy en su momento.

Y es que los constantes desmayos que sufrió la cantante, aunado a dolores de cabeza muy fuertes, la orillaron a recurrir nuevamente a sus médicos, quienes confirmaron que este nuevo padecimiento que sufre se suma a las secuelas que ya sufría por COVID-19.





Según narró, después de su contagio sufrió un síncope, el cual habría sido debido a que su presión arterial bajó, pero ahora le está ocurriendo lo contrario, su presión había subido a niveles tan altos que le provocaron varios desmayos y fuertes cefaleas.

Los reiterados problemas de salud que ha tenido la han llevado a pensar en su muerte con tal de detener su sufrimiento.

“Digo: ‘oye, si yo voy a estar así, y mi calidad de vida no es tan bonita, ay, Señor, ¡pues llévame!’. Claro, en ese momento dices ‘¿cómo que llévame?’, tengo a mi hijo, tengo a mi hija, tengo a mi esposo, pero sí llega un momento que sí te desesperas, definitivamente.”, relató la cantante.





