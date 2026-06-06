Así fue como Peso Pluma y Kenia Os se enamoraron, hoy confirmaron su separación

Kenia Os y Peso Pluma, se enamorados a la ruptura . (keniaos)

Kenia OS confirmó que su relación con Peso Pluma termina por decisión mutua y pidió respeto a su privacidad, después de semanas de versiones sobre una ruptura y de un episodio con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que volvió a colocar su vida personal bajo escrutinio.

La cantante difundió el anuncio en sus redes sociales. En el mensaje, firmado por ella y por Hassan, nombre de pila del intérprete de corridos tumbados, ambos señalaron que el vínculo concluye en buenos términos.

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“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan”, escribió Kenia OS en su comunicado.

La confirmación llega luego de que seguidores detectaran, durante el último mes, una disminución marcada en las interacciones públicas y en las publicaciones compartidas por la pareja. Esa lectura tomó fuerza después de que la cantante evitó responder preguntas sobre el tema ante medios en el aeropuerto.

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Ese encuentro con reporteros terminó en un altercado entre el equipo de la artista y la prensa. Después de esa controversia, la cantante recurrió a su canal oficial de difusión para fijar postura sobre su vida privada.

La ruptura se confirma después de semanas de señales públicas de distancia

La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia. (IG Kenia OS)

La intérprete de Malas Decisiones, de 26 años, explicó también que suele ser accesible con la prensa para dar entrevistas, pero que en este momento no se siente lista para hablar. Por eso pidió que se respete su silencio y su espacio personal.

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Esa decisión coincidió con comentarios de conductores de programas de espectáculos que habían observado un cambio en la dinámica de la pareja. Antes, ambos compartían con frecuencia fotografías íntimas y mensajes románticos en sus perfiles.

La respuesta directa a los rumores es esta: Kenia OS ya confirmó que no mantiene una relación sentimental con Peso Pluma y sostuvo que la separación ocurre “con amor, respeto y en los mejores términos”. Hasta la publicación de ese mensaje, el tema había permanecido entre especulaciones sobre una crisis.

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La relación comenzó en 2024 durante la colaboración “Tommy & Pamela”

Kenia Os sube esta foto subida de tono con Peso Pluma: la verdad detrás de su romántico escape (Fotos: Instagram/@keniaos)

La historia entre ambos artistas comenzó a mediados de 2024, cuando coincidieron profesionalmente en el tema “Tommy & Pamela”. Para el lanzamiento de la canción grabaron un videoclip en el que interpretaban a una pareja de ficción.

Meses después, en enero de 2025, el romance dejó de ser solo un rumor cuando fueron captados juntos en la Pegasus World Cup en Miami. Más adelante, las apariciones en conciertos, fiestas privadas y reuniones con amigos se volvieron recurrentes.

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Para mediados de ese mismo año, el noviazgo ya era evidente por los contenidos que los propios cantantes publicaban en internet, de acuerdo con el texto fuente. Incluso, en otra entrevista citada en el material de origen, Kenia OS habló de cómo inició el acercamiento con el cantante.

Según la entrevista que la artista concedió a Adela Micha para su programa en YouTube, citada en el texto fuente de enero, el primer contacto ocurrió durante la grabación del video, aunque entonces todo se mantenía en el terreno profesional.

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“Cuando estábamos grabando el video casi no hablamos él y yo, estábamos como niños chiquitos, nerviosos y veía que la pierna se le movía. Yo fingía que no estaba nerviosa, pero traía como mis dos copitas de vino porque estaba muy nerviosa”, contó Kenia OS en esa conversación con Adela Micha.

En esa misma entrevista, la cantante recordó la frase que más le sorprendió al final de la grabación: “Tú eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y esto a mí no me pasa”, le dijo Peso Pluma, según relató la intérprete.

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Kenia OS agregó en esa charla que, después del videoclip, la relación siguió siendo profesional. Más tarde acudió a un concierto en Dallas y, con el paso del tiempo, comenzaron a interactuar en redes sociales cuando él ya estaba soltero, según esa misma entrevista.

“Nos quedamos de ver como para saber qué iba a pasar y aquí estamos, un año después”, dijo la cantante a Adela Micha, de acuerdo con el texto fuente publicado en enero. En ese momento, la nota señalaba que la pareja cumpliría su primer aniversario el próximo 14 de febrero.

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Ese antecedente contrasta con el mensaje difundido ahora por Kenia OS, que cierra oficialmente una relación que durante meses se desarrolló entre colaboraciones musicales, apariciones públicas y publicaciones románticas en redes sociales.