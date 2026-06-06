Checo Pérez y la Fórmula 1 no frenan durante el Mundial 2026

Checo Pérez seguirá activo durante el Mundial 2026 (X / Sergio Pérez)

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y aunque se pensó que no habría otros eventos deportivos que coincidan con la celebración del torneo en México, Estados Unidos y Canadá, en la Fórmula 1, mientras no exista un aviso oficial por parte de la FIA, —máxima autoridad del automovilismo deportivo a nivel global—, todo seguirá de acuerdo al plan de actividades de la temporada 2026.

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, de la escudería Cadillac, atendería el cronograma de la F1 mientras la justa mundialista se festeja en Norteamérica. La categoría reina tendrá en plena Copa del Mundo cuatro grandes premios, —todos en Europa—, que se emparejan con fechas mundialistas del próximo verano.

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En el Mundial 2026 se gritará “gol” en varios fines de semana de junio y julio, mientras que en la Fórmula 1 se escuchará con intensidad el rugido de los motores. El mexicano, Sergio Pérez, después de su participación en el Gran Premio de Mónaco este domingo 7 de junio, tomará un vuelo junto a los integrantes de Cadillac para encarar la primera de cuatro carreras en pleno torneo de futbol.

Grandes Premios de la F1 durante la Copa del Mundo

Sergio Pérez gira su volante para mantenerse en pista ( X / Sergio Pérez))

En ese periodo, la Fórmula 1 realizará primero el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en España, del 12 al 14 de junio. Proseguirá con el Gran Premio de Austria, en Spielberg, del 26 al 28 de junio, el Gran Premio de Reino Unido, en Silverstone, del 3 al 5 de julio y finalmente el Gran Premio de Bélgica, en Lieja, del 17 al 19 de julio: la carrera coincide con la gran final del Mundial 2026.

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¿Cuántas carreras se celebrarán este año?

Autos Mercedes y Ferrari compiten en el GP de Canadá. REUTERS/Mathieu Belanger

Checo Pérez comparte parrilla con el finlandés Valtteri Bottas en Cadillac. La temporada 2026 tiene un total de 22 Grandes Premios, incluyendo la cita en CDMX con el Gran Premio de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. La fecha final es en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre.

En primera instancia, se estimó 24 grandes premios en la temporada, no obstante, las competiciones en Baréin y Arabia Saudita se cancelaron por motivos relacionados a la guerra en Medio Oriente. Previo al GP de Mónaco únicamente cinco carreras ya se celebraron en esta campaña: Australia, China, Japón, Miami y Canadá

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¿Cuándo comenzará el Mundial 2026?

Afición de México lista para la inauguración del Mundial 2026 (Foto generada con IA)

El Mundial de Futbol 2026 arranca el 11 de junio con la inauguración del torneo y posteriormente con el duelo entre las selecciones de México y Sudáfrica. Durante este mes de junio, Sergio Checo Pérez competirá en Mónaco, después en Barcelona y cierra en Austria.

Para julio entrante, emprenderá rumbo a Gran Bretaña para correr en Silverstone y poco después aterrizará en Bélgica para la carrera en Spa-Francorchamps, el mismo que día que la Copa del Mundo cerrará el telón con el partido decisivo. Checo Pérez tendrá participación en todas las citas estipuladas, salvo modificaciones de última hora

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Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º sitio. Gran Premio de Japón: 17º posición. Gran Premio de Miami: 16º escalón. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera.

¿A qué hora comenzará el Gran Premio de Mónaco?

Checo Pérez iniciará 18 en el GP de Mónaco. REUTERS/Yves Herman

El Gran Premio de Mónaco empezará en punto de las 7:00 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). Sergio Pérez partirá desde la novena fila al quedar decimoctavo en la clasificación; por tan solo 62 milésimas de segundo Checo no pasó a la ‘Q2′.

“Sacamos el máximo de lo que tenemos en este momento. La ventana de funcionamiento del coche es muy estrecha. Durante toda la clasificación estuvimos bloqueando mucho las ruedas traseras. Hicimos algunos cambios y después terminamos bloqueando demasiado las delanteras”, explicó al término de la Qualy,

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“Aun así conseguí completar la vuelta, aunque fue realmente complicado, pero sí, creo que dentro de esa ventana tan limitada logramos extraer prácticamente todo lo que había disponible. Aquí en Mónaco los pilotos siempre pueden marcar una pequeña diferencia y creo que lo hicimos. Desafortunadamente, no fue suficiente. Normalmente los domingos en Mónaco son básicamente una cuestión de presentarse y completar la carrera", añadió Sergio Checo Pérez.