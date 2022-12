En duda muerte de menor por supuesto ataque de perros: “No eran agresivos”, aseguró abuelo de la víctima

Un niño murió dentro de su casa, presuntamente por el ataque de3 un perro (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una persona luego de que un menor de de edad perdiera la vida a causa del supuesto ataque de perros. La mujer aprehendida estaba al cargo de Iker Yael al momento del suceso ocurrido el 21 de diciembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Fue puesta a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las indagaciones preliminares de la Fiscalía, el menor habría sido mordido por una de las mascotas en piernas, brazos y cuello en un ataque de varios minutos. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al domicilio, el menor ya no presentaba signos vitales. Posteriormente llegaron peritos y los canes fueron resguardados por las autoridades.

No obstante, el abuelo de la víctima aseguró con desconcierto que los perros “no eran agresivos”, y agregó: “No sé qué pasó. El perro estaba allá porque lo tenía yo amarrado (...) Sí, era muy alegre mi niño, mucho. No puedo platicar lo que vi”, declaró con la voz entrecortada para los micrófonos de Milenio.

En el lugar, ubicado en la colonia 16 de septiembre al poniente de la capital, habían por lo menos dos mascotas más que fueron resguardadas por la Brigada de Vigilancia Animal para determinar si efectivamente fueron lo causantes de la muerte de Iker Yael.

REALIZAN PERITAJES a PERROS por MUERTE de ÍKER

Así analizan peritos de @FiscaliaCDMX a uno de los 3 perros asegurados ayer en la @AlcaldiaMHmx

La tía del niño está detenida y bajo investigación.

Ella dice q los perros lo mataron.



La historia a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/1vy8OryKwr — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 22, 2022

En duda primera versión

En la tarjeta informativa sobre el caso, la Fiscalía de la CDMX detalló que se abrió una carpeta de investigación en contra de la persona detenida por la “probable comisión del delito culposo por otras causas cometido en agravio de una persona menor de edad”.

La versión extraoficial apunta a que el deceso del niño podría no estar relacionada con el ataque de un perro. Las autoridades habría encontrado un golpe en su cabeza, no correspondiente a una mordedura, según difundió Carlos Jiménez, periodista especializado en nota roja. No obstante, la determinación de la Policía de Investigación y de los Servicio Periciales aún no es pública.

En redes sociales, usuarios exhibieron posibles inconsistencias en la primera hipótesis que se difundió extaoficialmente. Algunos aseguraron que un ataque por parte de un animal doméstico no suele ser tan largo mientras que otros señalaron que resulta sospechoso que el niño no haya sido auxiliado durante los diez minutos que habria durado la agresión.

En Ixtapaluca un perro habría asesinado a un joven (Archivo)

Gran parte de los usuarios de la red que han opinado sobre el tema coinciden en que los responsables del niño podrían estar encubriendo un crimen. Entre los comentarios se pudieron leer algunos como: “No es la primera vez que pretenden acusar a un perro de un asesinato en los últimos meses. ¿Diez minutos y nadie escuchó nada?” y “Yo creo le dieron un mal golpe, lo mataron y ahora quieren culpar a los animales”.

Ataque de perros no es extraño

Cabe recordar que en noviembre de este año, encontraron sin vida a un joven que habría sido víctima del ataque de una jauría de perros en Ixtapaluca, Estado de México. Inicialmente en redes sociales circuló que el hombre había sido asesinado por delincuentes.

Sin embargo, después trascendió que su cadáver tenían múltiples mordeduras de perro. Además de que vecinos en que fue encontrado confirmaron que esta no es la primera vez que una jauría ataca a un persona en la zona.

“Por mordedura de perro lo atacaron los perros y lo mataron, no fue la delincuencia como subieron en las redes sociales, eso es mentira lo mataron los perros, más o menos unos 10 perros son los que atacan al bajar el puente”, mencionó en entrevista con los medios la tía de la víctima, identificado como Alan.

