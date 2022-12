La lección que el posible plagio de Yasmín Esquivel deja en México, según Roberto Madrazo

Roberto Madrazo cuestionó a Yasmín Esquivel (Cuartoscuro/SCJN)

En las últimas horas se dio a conocer que una de las contendientes por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Yasmín Esquivel Mossa, posiblemente plagió su tesis de licenciatura, por lo que el político Roberto Madrazo reconoció en ello una lección.

El ex candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2006, señaló que —frente a la renovación de espacios en el Consejo General del INE, así como a la elección de la presidencia de la SCJN— no se puede dejar que sean los partidos políticos los que decidan los puestos.

Y es que para renovar dichos cargos, se requiere de una mayoría calificada en el Congreso de la Unión; es decir, dos terceras partes del Pleno, por lo que exhortó a evitar que dichas designaciones se den por medio de acuerdos entre institutos políticos.

No podemos dejar que dicha designación se reduzca a negociaciones entre #partidos, como en el pasado.



Necesitamos instancias serias de evaluación, y no los atropellos que pretende la @CNDH de @RosarioPiedraIb — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) December 22, 2022

Asimismo, expresó que se requieren de instancias serias de evaluación, como lo son la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencias y Acceso a la Información (INAI), quienes forman parte del proceso para renovar consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“El plagio de #YasmínEsquivel nos deja una lección: Estamos a unos meses de la designación de cuatro Consejeros del #INE. Para designar a los Consejeros —como a los Ministros de la Corte— se necesita la aprobación de 2/3 partes de los legisladores”, compartió a través de su cuenta de Twitter.

“No podemos dejar que dicha designación se reduzca a negociaciones entre partidos, como en el pasado. Necesitamos instancias serias de evaluación, y no los atropellos que pretende la CNDH de Rosario Piedra Ibarra”

Por su parte, frente al caso de presunto plagio cometido por la ministra licenciada en derecho, el también ex gobernador de Tabasco aseveró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene que pronunciarse sobre el caso.

La ministra Yasmín Esquivel aspira a ser presidenta de la SCJN (Twitter/YasminEsquivel_)

Señaló que la UNAM debe valorar la idoneidad del título, así como retirárselo a la jurista en caso de ser necesario. Además, apuntó que Esquivel Mossa debería separarse de su actual cargo. “No puede minimizarse el asunto ni quedar impune. Es una cuestión de ética pública”, cuestionó.

De acuerdo con las denuncias, Yasmín Esquivel egresó de la Facultad de Estudios Superiores (FES) plantel Aragón y se tituló en 1987 con un tesis titulada “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A”.

No obstante, un año antes se publicó una tesis homónima con la que se acreditó como licenciado Édgar Báez Gutiérrez. Las coincidencias son bastantes entre ambos textos, resaltando que ambas fueron asesoradas por la académica Martha Rodríguez Ortiz.

Sin embargo, ahí no termina la polémica, pues al menos otros tres trabajos de titulación —dirigidos por la misma profesora— comparten párrafos íntegros idénticos; algunas de ellas publicadas en 1993, 2008 y 2010.

Esquivel Mossa presuntamente plagió su tesis (Foto: especial)

Entre tanto, Esquivel Mossa desmintió los señalamientos publicados originalmente por el medio Latinus, los cuales calificó como falsos. Además, publicó diversas cartas en donde se pone de manifiesto la calidad del trabajo presentado en aquel entonces, pese a las pruebas del presunto plagio.

Sínodos, su director de tesis doctoral, así como Martha Rodríguez, su asesora de tesis de licenciatura, abogaron por el trabajo académico de la aspirante a presidenta de la SCJN.

No obstante, horas después el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, José Antonio Núñez Ochoa, salió a aclarar la carta que dirigió en pro de la ministra.

“La ministra Esquivel y ex alumna mía me pidió le escribiera ante la controversia que en este momento atraviesa (...) No puedo constatar que la tesis de la Ministra fuera de su total autoría, ya que como profesores, confiamos de buena fe en nuestros alumnos”, comentó quien fue director de su tesis doctoral.

