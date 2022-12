Diputada del PRI en Tlaxcala pidió la renuncia de Alito Moreno tras reforma

La excandidata a diputada federal se refirió al cambio en los estatutos (Twitter/@BlancaAguilaL/@alitomorenoc)

La diputada local en Tlaxcala del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Águila Lima, rechazó las reformas que se aprobaron en el Consejo Político Nacional (CPN) y recomendó que el presidente nacional Alejandro Alito Moreno Cárdenas renuncie a su cargo, en lugar de extender su periodo en el mismo.

Fue durante una entrevista que otorgó a medios locales que la legisladora indicó que tras la reforma al artículo 83, fracción XXXVII, es inadmisible que se haya aprobado una extensión del mandato sin antes consultar a todo el priismo, pues dijo que en la actualidad muchos militantes se encuentran inconformes con lo que se está realizando desde la dirigencia nacional.

Asimismo, apuntó a que, más allá de los cambios a los estatutos, han existido formas y procesos con los que no está de acuerdo, por lo que reiteró que debería dejar el cargo ante la inconformidad de una comunidad que cada vez va creciendo más al interior del partido que se fundó en 1929.

“Esto ya es inadmisible porque no es lo correcto. El señor (Moreno Cárdenas) debe saber que hay un priismo y un número importante de priistas que sí existimos, no solo en Tlaxcala sino en el país, que no estamos de acuerdo que continúe al frente, con sus formas de hacer y de llevar los destinos de nuestro partido”, expresó este jueves 22 de diciembre.

Con 458 votos a favor y 0 en contra, se aprueban las diversas disposiciones para adecuar nuestro marco normativo para armonizarlos con el marco jurídico electoral y para el fortalecimiento de la organización de nuestro Partido. ¡El PRI se fortalece ante los grandes retos! pic.twitter.com/uwNoZj8r9r — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) December 20, 2022

Asimismo, contó a La Jornada de Oriente que considera que Moreno Cárdenas se encuentra dañando la historia del partido que se fundó el siglo pasado, además de utilizarlo presuntamente para su beneficio personal; sin embargo, indicó que él no ha regresado lo mismo porque, desde que asumió el cargo en 2019, se han registrado “dolorosas derrotas” para el instituto.

“Por todo el daño que está haciendo, por todas las derrotas, pues solo utiliza al PRI para defenderse y para su beneficio personal”

Sin embargo, Tlaxcala no fue la única entidad donde se han posicionado en contra de los cambios que se aprobaron en el PRI Nacional, también lo hicieron así priistas de Sonora, quien acusaron a que se han tomado decisiones unilaterales en la dirigencia del norte del país.

Por medio de un video en redes sociales, aseguraron que seguirán protestando en contra de las decisiones, especialmente con la supuesta imposición de la dirigencia estatal, lo que los motivó a iniciar un movimiento de militantes inconformes.

“No vamos a participar en la renovación del Consejo Político Estatal del PRI; no estamos de acuerdo con las decisiones unilaterales que toma Alito Moreno, ni con su dirigencia impuesta en Sonora. Aquí te decimos por qué #MovimientoDePriistasINCONFORMES”, escribieron el pasado 19 de diciembre.

Alito Moreno llamó a sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (Twitter/@alitomorenoc)

Las reacciones se dieron después de que el Consejo Político Nacional (CPN) del Partido Revolucionario Institucional aprobó por unanimidad -con 458 votos a favor- diversas modificaciones a los estatutos en lo referente a materia electoral interna, con el fin de plantear coaliciones y marcos de actuación en los procesos electorales de 2023 y 2024.

Entre los cambios que se plantearon se encontró la modificación al artículo 83 -fracción XXXVII-, el cual plantea ahora un cambio de tres meses a 90 días hábiles para que el CPN apruebe una prórroga de tiempo para los integrantes de la dirigencia nacional, siempre que se aproxime un proceso electoral.

Así lo dio a conocer el presidente nacional del tricolor, Moreno Cárdenas, el cual indicó que los cambios planteados y aprobados tienen como objetivo fortalecer a la institución y a la organización política, por lo que instó a los priistas a no distraerse del reto y permanecer unidos para vencer a las adversidades.

