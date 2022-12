Quién es Bellakath, la estudiante de la UNAM que se hizo famosa por “Gatita”

Bellakath egresó de la UNAM (Instagram)

La nueva promesa del género urbano en México —quien se popularizó por temas como Gatita y Lluvia de Michelada—, Bellakath, actualmente se vio envuelta en una nueva polémica, luego de que presuntamente plagió su canción más famosa.

Sin embargo, pese a que su perfil se viralizó recientemente, a sus 25 años —cuando alcanzó el primer lugar de Spotify Charts en México— su carrera artística data de hace varios años, pues también fue parte de un popular programa de televisión, previo a su incursión en el reggaetón.

Hilda Katherinne Huerta Díaz es una joven originaria de la Ciudad de México. Su vida se inmiscuyó en la popularidad cuando, a su paso por el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, tomó fama a través de la red social conocida como Ask.fm entre sus compañeros.

Katherinne Huerta fue estudiante del CCH Sur (Facebook/CCH sur)

También, su generación la recuerda por disfrazarse del personaje de Disney la princesa Mérida de DunBruch, de la película Valiente, cuya principal característica es su melena rizada y pelirroja, con la cual llegó a ser parte del reality show de TV Azteca, Enamorándonos.

Al mismo tiempo, la ahora cantante cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad homónima, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de donde se graduó en noviembre de 2021, de acuerdo con su propia información en su perfil de Instagram, pues colgó diversas fotografías con toga y birrete.

Además, en 2020 también compartió una fotografía dentro de las aulas de la Facultad de Derecho junto al pizarrón. “Bienvenidos a la facultad de perreología”, escribió la artista.

Como parte de su trabajo en TV Azteca, Katherinne fue invitada en diversas ocasiones al programa Venga la Alegría. No obstante, la entonces actriz fue expulsada de Enamorándonos luego de que en sus redes sociales compartió memes racistas en contra de Yalitza Aparicio.

Por otra lado, la intérprete de La gata de la agrícola oriental denunció en 2021, a través de sus redes, a un cirujano plástico quien presuntamente le realizó una mala intervención.

Kat acusó a Eduardo Arturo Gómez Casarrubias de no haberla defraudado en una lipoescultura, así como la colocación de implantes en el busto. “Las bubis me comenzaban a dolor con el frío, como si se me estuvieran congelando o trajera unas bolsas de hielo dentro, con esa sensación”, relató a través de InstaStories.

“En el abdomen tenía un cúmulo de grasa de un lado más que del otro. En pocas palabras, quedé deforme y me había dejado la zona púbica toda gorda. No tienen ni un año que me operó”, denunció Bellakath.

Entre tanto, el cirujano responsable también salió a aclarar su versión. “Si la chica se ve con una lonjita extra, fue porque no se cuidó, y subió de peso, no por otra situación”, expresó en una entrevista en vivo.

Bellakath acusó que le plagiaron su canción "Gatita"(Instagram/@labellakath)

Por su parte, en los últimos meses Katherinne acrecentó su popularidad gracias su tema Gatita, así como por haber formado parte del festival Coca-Cola Flow Fest en noviembre pasado.

El día de hoy, Bellakath es parte de una nueva polémica luego de que salió a relucir otro tema muy similar a Gatita, titulado El hueso de mi perra, por lo que el tema fue bajado de todas las plataformas por problemas con los derechos de autor.

Pese a que la cantante denunció en las últimas horas su tema fue robado, por lo que emprendería una “demanda millonaria”, lo cierto es que el otro tema data del 2012.

