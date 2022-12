Óscar de la Hoya explicó por qué Zurdo Ramírez perdió contra Dmitry Bivol

Bivol derrotó por decisión unánime al Zurdo Ramírez y Óscar de la Hoya dio a conocer el motivo (Foto: Twitter/ @MatchroomBoxing)

El año 2022 fue complicado para dos exponentes del boxeo mexicano. Uno de ellos fue Gilberto Zurdo Ramírez, quien perdió la oportunidad de conquistar el campeonato de las 175 libras ante Dmitry Bivol. Al respecto, su promotor Óscar de la Hoya brindó una declaración meses después y dio a conocer el motivo que orilló al originario de Mazatlán, Sinaloa, a perder las riendas de la reyerta.

En una breve comparecencia ante los medios de comunicación, rescatada por el canal de YouTube FightHype, el presidente de la empresa promotora Golden Boy fue cuestionado acerca de la personalidad deportiva del Zurdo Ramírez y su demostración en contra de Dmitry Bivol. En ese sentido, argumentó que su pupilo fue superado por la cantidad de reflectores en torno suyo durante la pelea.

“Él es especial. Creo que lo que sucedió fue que Zurdo estuvo en un buen momento, en un gran escenario y en contra de un gran peleador y posiblemente se congeló en la pelea, pero Bivol, mis respetos para él porque él tiene que ser uno de los mejores boxeadores libra por libra en el mundo”, declaró ante los micrófonos.

Y es que, aunque el mexicano se presentó como el retador y menos favorito para ganar el encuentro por el cinturón avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), diversos especialistas confiaron en la posibilidad de que Zurdo Ramírez diera la sorpresa por sus cualidades físicas y técnicas.

Sin embargo, con el paso de los 12 episodios la expectativa en favor del mazatleco se fue diluyendo y la figura del campeón vigente ganó terreno para quedarse con la corona mundial. Además, en la mayor parte de la pelea se mostró dominante y dio a conocer su experiencia, pues supo mantener su distancia con respecto al mexicano sin salir de su zona de influencia.

El trámite de la pelea decepcionó a diversos expertos, aunque una de las voces que más se hizo escuchar fue la de Julio César Chávez. Incluso, durante la transmisión diferida de la pelea arremetió contra su compatriota y lo acusó de haber hablado más durante las semanas previas a la pelea que lo demostrado en el día definitivo al interior de la Etihad Arena, de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Dmitry Bivol fue reconocido como el mejor boxeador del año de la AMB (Foto: WBA Boxing)

“Me estoy llevando una gran decepción. Se está viendo pésimo para mí. Ya no me está gustando, está boxeando para atrás. Mucho ruido y pocas nueces con el Zurdo. No se le ve ese coraje de ganar la pelea, de forzarlo, ir adelante como lo deben hacer los grandes campeones”, declaró durante la transmisión en la señal de Box Azteca.

Al término de los episodios reglamentarios, los jueces decidieron privilegiar la postura frontal del ruso y fallaron para que pudiera mantener su cinturón mundial. Además, se alzó con la victoria contra el segundo peleador mexicano que encaró en el año 2022. Cabe mencionar que en el mes de mayo venció, con más dificultad que a Ramírez, a Saúl Canelo Álvarez en su intento por quedarse con el segundo cinturón de su trayectoria en los semipesados.

Meses después de haber extendido su récord invicto a 21 peleas a costa del Zurdo Ramírez, Dmitry Bivol recibió un reconocimiento de la AMB. Consistió en la entrega de una estatuilla que lo avaló como el boxeador del año de la federación gracias al periodo boxístico construido por sus peleas de mayo y noviembre de 2022.

