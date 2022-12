El tuit de la Serie A en Italia que dio por hecho la llegada de Memo Ochoa

Memo Ochoa dejó de ser portero del América (REUTERS/Daniel Becerril)

Los reflectores del mercado de fichajes en la Liga MX apuntaron hacia la portería del Club América. El equipo de Coapa anunció la salida de Guillermo Ochoa después de ser jugador titular durante tres años y medio y la afición especuló acerca de su próximo equipo. Al respecto, en medio de los rumores de su posible llegada a la Salernitana en Italia, las redes sociales de la Serie A dieron a conocer una publicación que dio pistas sobre su futuro.

La mañana del 21 de diciembre de 2022, un día después de que el equipo de Fernando Ortiz anunciara la no renovación de Memo, la cuenta verificada de Twitter de la Serie A dio a conocer una publicación con claras alusiones del guardameta a la tercera liga más competitiva del mundo. El mensaje fue breve pero con las pistas suficientes para confirmar el nuevo arribo.

El tuit consistió en una serie de cuatro emojis. El primer de ellos correspondió a la bandera de México, seguido por el número 8 y la letra “A”, en alusión al apellido paterno y la firma personal que ha popularizado Paco Memo. De igual manera, el cuarto y último carácter fue un reloj de arena que ha sido interpretado con la inminente llegada del arquero titular de la selección mexicana.

🇲🇽8⃣🅰⌛ — Lega Serie A (@SerieA_ES) December 21, 2022

Con el tuit difundido en la red social Twitter se habría confirmado el adelanto informativo que el periodista Fabrizio Romano dio a conocer en su perfil verificado. Junto a una imagen de Memo Ochoa con la chamarra de la selección mexicana, escribió que el guardameta viajará al país europeo el próximo jueves 22 de diciembre para realizar los últimos trámites antes de su confirmación.

“Memo Ochoa ha aceptado los términos de la Salernitana y volará hacia Italia el jueves para poder completar su mudanza hacia la Serie A. Es un movimiento gratuito ya que su contrato con el Club América está próximo a expirar”, escribió en su cuenta verificada de Twitter @FabrizioRomano.

Otro de los periodistas que respaldó la noticia sobre la llegada de Ochoa Magaña a Italia fue César Luis Merlo. Por medio de la misma red social, el periodista se apegó al adelanto de Romano, aunque agregó que el acuerdo entre el portero y el equipo de la Serie A contemplaría una extensión de medio torneo, es decir, hasta el mes de junio de 2023 para finalizar la campaña vigente.

El arquero titular de la selección mexicana buscará su segunda oportunidad en Europa (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Los rumores dividieron opiniones entre los expertos y aficionados, aunque la mayor parte del primer sector catalogó la decisión como la más adecuada para la trayectoria del portero. Por un lado, David Faitelson afirmó que “será fantástico para la carrera de Guillermo Ochoa la oportunidad de volver a Europa y jugar en la muy competitiva ‘Serie A’ italiana”.

Otro de los personajes que se pronunció sobre el abandono de Ochoa al Club América fue Ricardo Antonio La Volpe. Al respecto, el exentrenador de la selección mexicana apuntó que la decisión de Ochoa tiene la finalidad de buscar una revancha luego de su primera etapa en el futbol del viejo continente.

“Si Ochoa va a buscar esa revancha es para demostrar lo que no demostró, que sí lo hizo en México. En Europa no lo hizo, no estuvo en grandes equipos, no ha tenido un performance correcto (...) Es un arquero que se mostró al mundo por las Copas Mundiales, sin embargo tuve a Navas en Costa Rica y demostró su crecimiento en Madrid. A Ochoa eso le falta, crecer en Europa. Sin duda alguna”, expresó en entrevista con ESPN.

